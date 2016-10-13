Одна из богатейших женщин России – Ольга Белявцева продает завод по производству упаковки

Крупный международный производитель упаковки Mondi Group подписал соглашение о приобретении 100% долей российского ООО «Бипак», говорится в сообщении Mondi Group. «Бипак» выпускает гофрокартон и упаковку для пищевых и сельскохозяйственных продуктов, включая напитки, молочные продукты, фрукты и овощи. Предприятие расположено в г. Лебедянь Липецкой области.

99% «Бипака» принадлежит ООО «Бипласт», которым, в свою очередь, владеет Ольга Белявцева. Еще 1% принадлежит Белявцевой напрямую. Так же зовут совладелицу ОАО «Прогресс капитал», которое выпускает соки и детское питание под брендом «Фрутоняня». То, что продавец – совладелица «Прогресс капитала», подтвердил представитель Белявцевой, но от других комментариев отказался.

В 2016 г. журнал Forbes поставил Белявцеву на четвертое место в списке самых богатых женщин России, оценив ее состояние в $400 млн. В 2000 г. Белявцева учредила ООО «Ассоль», которое стало дистрибутором соков концерна «Лебедянский» в 24 российских регионах, писал РБК. «Ассоль» также поставляла «Лебедянскому» сахар и картонную упаковку. В 2004 г. «Лебедянский» стал владельцем этого бизнеса «Ассоли», а Белявцева – совладелицей концерна, получив в нем 19,9%. В 2008 г. PepsiCo купила 75,5% акций «Лебедянского» у его владельцев. Сумма сделки – $1,4 млрд. За свою долю Белявцева, по данным Forbes, получила около $330 млн.

«Ассоль» прекратила деятельность в начале 2016 г. при разделении, указано в СПАРК. После этого были созданы производитель гофрокартона и упаковки «Бипак» и производитель пластиковых изделий «Бипласт».

Сумма сделки по покупке «Бипака» – 2,8 млрд руб., говорится в сообщениях консультанта Koenig Capital и Mondi Group. Выручка «Бипака» в 2015 г. составила 2,78 млрд руб., EBITDA – 462 млн руб., говорится в сообщении Mondi Group. Сам «Бипак» финансовые показатели не раскрывает. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2016 г.

Что такое Mondi Group Mondi Group – международная группа по производству бумаги и упаковки, работающая более чем в 30 странах мира и со штаб-квартирами в Лондоне, Вене и Йоханнесбурге. Основной бизнес компании сосредоточен в Центральной Европе, России, Северной Америке и Южной Африке. У группы, в которой работает 25 000 человек, более 100 предприятий и 2,4 млн га леса в собственности и аренде. Оборот Mondi Group в 2015 г. – 6,8 млрд евро.

«Бипак» в 2015 г. выпустил около 180 млн кв. м гофроупаковки, это средний производитель в масштабах России, но один из крупнейших в Липецкой области, знает директор по маркетингу группы предприятий ПЦБК Григорий Гусев. «Прогресс капитал» был одним из клиентов «Бипака», знает он. Сумма сделки завышена, ближе к рыночной была бы сумма 1–1,5 млрд руб., считает он.

Около года назад компания «Бипак» решила диверсифицировать бизнес и выделила в отдельные направления сервис, транспорт, пленочную и гофроупаковку, а для рынка, наоборот, характерна вертикальная интеграция, говорит Гусев. Возможно, продажа связана с тем, что владельца не устроили результаты такой диверсификации, рассуждает Гусев.

«Приобретение «Бипака» поддержит поступательное развитие бизнеса компании в Центральной и Восточной Европе, приведены в сообщении Mondi Group слова ее гендиректора Дэвида Хэтхорна. Это даст компании возможность выйти на рынок с высоким потенциалом роста, расширив географию.

Получить комментарии Mondi Group не удалось.

У Mondi Group в России есть предприятия в Сыктывкаре, Переславле-Залесском и под Екатеринбургом. Доля АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» среди производителей тарного немелованного картона в России по итогам 2015 г. составляет 15%, знает главный редактор агентства WhatWood Кирилл Баранов. Приобретение «Бипака», который поставляет потребительскую упаковку в том числе на экспорт, откроет компании новые рынки и увеличит добавленную стоимость, считает Баранов.