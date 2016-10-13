Производители удобрений просят не повышать железнодорожные тарифы

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) просит премьера Дмитрия Медведева не допустить РЖД вводить экспортную надбавку на перевозку минеральных удобрений и аммиака в период 2017-2019 гг., а также не индексировать железнодорожный тариф на эти грузы выше 4,5% в 2017 г. Такое письмо ассоциация направила Медведеву в понедельник 10 октября.

Производители объясняют, цены на аммиак и минудобрения, поставляемые на экспорт в сентябре снизились на 40%-70% к январю 2015г. Ситуация сохранится и в 2017г. с дальнейшей понижательной динамикой, и так ближайшие 3-4 года,- указывает РАПУ со ссылкой на своих экспертов.

Право варьировать стоимость своих услуг в рамках «ценового коридора» (от «минус 12,8%» до «плюс 13,4%» к установленным государством ставкам) РЖД получили в 2013 г. Позже ФАС опустила нижнюю границу коридора до «минус 25%» (для низкодоходных грузов I тарифного класса - на расстояние до 3000 км, для грузов II и III тарифного классов - без ограничения по дальности транспортировки). Позже монополия сократила надбавку для угля и металла до 1,3%. Но на этой неделе РЖД заявила, что возвращает надбавку в 13,4% на перевозки энергетического угля на экспорт. Кроме того, монополия просила правительство разрешить ей применять надбавки и в 2017г. (по закону, из действие заканчивается текущим годом). А Минтранс предложил дать право РЖД повышать грузовые тарифы до 25% в рамках тарифного коридора, говорил ТАСС министр Максим Соколов в начале октября.

Если экспортная надбавка все же будет отменена, РЖД предлагает дополнительно индексировать тарифы в 2017 г.: на контейнерные перевозки и перевозки в полувагонах грузов 1-го и 2-го класса – на 4,2%, для грузов 3-го класса – на 2,2%, для порожнего пробега – на 2,75%. Если и такая мера не будет принята, РЖД предлагает индексировать тариф за порожний пробег на 10%. (Сейчас убыток РЖД от перевозки порожних вагонов – 63,5 млрд руб. в год.)

В результате снижения цен на удобрения на мировом рынке и одновременного действия повышающего коэффициента к тарифам на экспортные перевозки доля железнодорожного тарифа в цене продукции увеличилась уже в 2-3 раза и достигает 30% от конечной стоимости продукции, жалуются производители Медведеву.

У производителей аммиака и минудрбрений нет выбора, они могут возить свой груз только по железной дороге,- подчеркивают они. Гендиректор Infoline-аналитика Михаил Бурмистров, считает, что химики несколько преувеличивают потери. «Сравнивают текущую железнодорожную составляющую в стоимости продукции с январем 2015г., когда цены на удобрения в том числе за счет девальвации были на пике»,- говорит эксперт. «В сегменте минераловозов ставка аренды в 2016 году выросла с 750-800 руб. до 850-900 руб. за обычный хоппер и с 950 до 1100 руб. в сутки за инновационный,- подчеркивает эксперт. Экспортная надбавка была введена еще в 2014г., однако для производителей это было нивелировано девальвацией рубля,- продолжает Бурмистров. Сейчас, когда цены на мировом рынке на минеральные удобрения и химические продукты снизились, это безусловно негативно повлияло на доходность, и на фоне обсуждения изменений в Прейскурант 10-01 производители решили восстановить рентабельность за счет снижения транспортных расходов»,- подытоживает он.

Доля транспортной составляющей в структуре себестоимости производителей удобрений действительно сильно выросла за минувший год, подтверждает аналитик Raiffesienbank Константин Юминов. Удобрения подешевели, тарифы РЖД выросли в рублях, к тому же укрепился и сам рубль, что привело к росту транспортных расходов с 15-20% в структуре долларовой себестоимости производителей до 25-30% отмечает Юминов.