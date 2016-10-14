«Роснефть» перехватила управление в «Башнефти» в течение суток

«Башнефть» начала работать как «дочка» «Роснефти» 13 октября, заявил главный исполнительный директор последней Игорь Сечин. Он поблагодарил бывшего председателя правления «Башнефти» Александра Корсика за работу. Контроль над «Башнефтью» «Роснефть» получила 12 октября в день ее покупки. Госкомпания перечислила 330 млрд руб. в бюджет. Утром в этот день совет директоров «Башнефти» назначил предправления компании на пять лет Андрея Шишкина. Тот с 2012 г. работал вице-президентом «Роснефти» по энергетике. Бывшие коллеги Шишкина называют его на 100% человеком Сечина.

Совет директоров также избрал новый состав правления – из числа менеджеров «Роснефти» (в нем нет ни одного человека из прежнего правления, см. врез). Полномочия прежнего правления прекращены досрочно. В четверг «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров, говорит знакомый бывших сотрудников компании. Речь идет как о вице-президентах, не входивших в правление, так и о руководителях некоторых департаментов, в том числе охраны труда и производственной безопасности, рассказывает собеседник. Увольняются люди по соглашению сторон, знает он. Корсик и топ-менеджеры покинули здание на 1-й Тверской-Ямской в первой половине дня 13 октября, говорит источник «Ведомостей». Вопрос выплат он не комментирует. По его данным, отставки планируются и в Уфе. Почему потребовалось увольнять команду менеджеров «Башнефти» на следующий день после закрытия сделки, а также сколько в целом уже уволено и будет уволено людей в будущем, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не рассказывает.

Ждать ли оферты Отвечая на вопрос, планируется ли выкуп пакета акций «Башнефти», остающегося в собственности Башкирии, Сечин заявил, что приоритет для «Роснефти» – производственная деятельность.

«Роснефть» вступила в управление «Башнефтью» и работает, подчеркнул вчера Сечин: «Мы планируем сосредоточиться на перехвате управления». Перехват оказался громким. Некие люди изымают документы в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе, написал РБК со ссылкой на свои источники: в зданиях отключен интернет, усилена охрана на входе. «Мы никаких выемок не делаем, и никаких выемок нам не нужно, – парировал Сечин. – Мы знакомимся с контрактами». Если в компанию приходит новое руководство, оно должно установить контроль над ее работой как можно быстрее, объяснил скорость передачи дел Леонтьев. Это касается не только «Башнефти», это аксиома управления: периода безвластия в компании быть не должно, объясняет он.

Инвесторы на такую передачу дел отреагировали вяло: привилегированные акции «Башнефти» подешевели на 1,34%, обыкновенные, впрочем, подешевели вместе с рынком на 0,8%.

«Это выглядит дико, тем более для публичной компании», – удивлен топ-менеджер крупной сырьевой компании: такой молниеносный способ перехвата управления был популярен в 1990-е гг. С ним согласен топ-менеджер крупной финансово-промышленной группы, ветерана корпоративных войн 1990-х гг. Теперь, как правило, после смены контролирующего акционера дела передаются постепенно, говорят они. «Роснефть», впрочем, и при покупке ТНК-ВР в 2013 г. ключевой топ-менеджмент сменила сразу – Сечин спустя пару дней после покупки 100% компании возглавил управляющую компанию «ТНК-BP менеджмент». Но тогда была видимость полюбовной передачи дел, вспоминает знакомый бывших топ-менеджеров ТНК-BP. Часть менеджеров из ТНК-BP даже пыталась работать в «Роснефти», но сработаться не смогли, и окончательное расставание было тяжелым: с судами о выплате компенсаций и проч.

Это странная ситуация, когда в только что поглощенную компанию приходят со службой безопасности, считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров: с точки зрения бизнес-логики нет оснований увольнять всех в один день. Корсик – профессионал, он и его команда, придя в «Башнефть» после того, как ее купила АФК «Система», превратили компанию из непонятного разрозненного набора активов в одного из лидеров отрасли, напоминает один из собеседников «Ведомостей». Но Корсик был сторонником размещения акций «Башнефти» на бирже: он предлагал продать около 10% акций инвесторам на бирже. В этой ситуации для Сечина комфортнее получить управление сразу и полностью, считают два собеседника «Ведомостей».