«Атомредметзолото» кроме урана начнет добывать золото

Эльконский ГМК, принадлежащий холдингу «Атомредметзолото» (входит в «Росатом»), планирует начать добычу золота в одноименном урановом районе. Для этого компания намерена стать резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия». Об этом в четверг рассказал гендиректор Эльконского ГМК Вячеслав Галактионов (слова по «Интерфаксу»).

По словам Галактионова, рентабельность компании по добыче урана и его дальнейшей переработке отрицательная, поэтому она приостановлена. Если год-два назад цена на уран на рынках была $170–180 за 1 кг, то сейчас спотовая цена составляет $62, привел цифры топ-менеджер.

Эльконское месторождение считается крупнейшим в мире по запасам урана. Зарегистрированный в 2007 г. Эльконский ГМК должен был добывать на нем до 5000 т урана в год, в 1,5 раза больше, чем в целом по России. Но себестоимость добычи еще в 2009 г. оценивалась высоко – к выходу на проектную мощность она должна была составить $154 за 1 кг урана, а на старте – выше $300. Но с 2011 г. «Атомредметзолото» несет убытки – из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» многие страны пересмотрели свои планы по развитию атомной энергетики, и цена на уран стала падать. Выйти на безубыточность за счет временной приостановки работ на некоторых рудниках и оптимизации расходов компании удалось только в 2015 г.

«Атомредметзолото» Горнорудная компания

Акционер – «Атомэнергопром» (82,57%).

Выручка (МСФО, 2015 г.) – 22,1 млрд руб.

Чистая прибыль – 1 млрд руб.

Добыча – 3055 т урана.

В России добыча золота может быть выгодна благодаря упавшему курсу рубля, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский. Но другое дело, что быстро запустить рудник тоже не получится, нужно провести геологоразведку, провести ТЭО, закупить оборудование, на это может уйти один-два года. К тому же добыча золота на этом месторождении выглядит больше как вынужденная, а не экономически обоснованная мера, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: золото здесь – попутный металл. Из недостатков месторождения – низкое содержание золота, которое залегает на довольно большой глубине – 300 м, поэтому, возможно, придется строить шахту. Себестоимость добычи в таком случае может быть в 1,5 раза выше средней, оценивает он. Но компания наверняка сохраняет планы добычи урана на месторождении, думает Худалов. По оценкам «Атомредметзолота», спотовые цены на уран восстановятся в 2022–2024 гг.