Совладелец «Внуково» Виталий Ванцев займется авиаперевозками

О грядущем создании новой частной авиакомпании «Азимут» с парком из 10 ближнемагистральных самолетов SSJ100 заявил в конце сентября министр транспорта Максим Соколов. Инвесторов он не назвал. По данным СПАРК, АО «Авиакомпания «Азимут» зарегистрировано в 2014 г. в Краснодаре, по 50% в нем владеют ООО «Инвесттехсервис» Ванцева и ООО «АТ» бывшего первого заместителя гендиректора авиакомпании «Якутия» Павла Удода и Павла Екжанова. Ванцев и Удод подтвердили – «Азимут» их проект.

«Проект возник еще в 2014 г.: «Якутия» несколько лет совершала региональные рейсы по югу страны, но закрыла свой филиал в Краснодаре, – рассказал «Ведомостям» Ванцев. – Ниша освободилась, Павел предложил мне ее занять». На юге есть богатые регионы с развитыми сельским хозяйством и туризмом, с тесными экономическими связями. Но между ними нет прямого авиасообщения, продолжает Ванцев: «Мы два года изучали рынок и сочли проект перспективным». Кризис бизнесмена не пугает. Наоборот, он скорее поможет проекту, так как люди переключаются на отдых внутри страны, считает Ванцев.

Начать полеты планируется с лета 2017 г., сначала в парке будет четыре SSJ100, в 2018 г. добавится три, в 2019 г. еще три. Базироваться «Азимут» планирует в аэропортах Ростова и Краснодара; у компании будет около 20 маршрутов. Первые три года перевозки будут убыточными. После выхода на полную мощность «Азимут» станет перевозить 2–3 млн человек ежегодно, продолжает Ванцев. «Такой проект невозможен без господдержки – мы рассчитываем на льготные ставки лизинга от ГТЛК [Государственная транспортная лизинговая компания] и субсидирование перевозок из федерального и региональных бюджетов: за четыре года рассчитываем на 2,1 млрд руб. субсидий, из них 650 млн руб. – региональных», – говорит он. С государственной ГТЛК, по его словам, «Азимут» скоро выйдет на подписание контрактов, начаты переговоры с регионами.

Для финансирования работы «Азимуту» нужно 400 млн руб., ведутся переговоры с банком «Россия» о кредитной линии, рассказал Ванцев. Представитель банка на запрос «Ведомостей» не ответил.

Сколько партнеры вложат собственных средств, Ванцев не сказал.

Переговоры с «Азимутом» идут, подтвердил близкий к ГТЛК человек. Но на первые 32 SSJ100 по программе развития региональных авиакомпаний большой спрос, их может не хватить. Хотя если ГТЛК будет докапитализирована на 30 млрд руб. для закупки еще 26 судов, то авиакомпания вполне может войти в программу, продолжает он. Представитель ГТЛК тему не комментирует.

В 2016 г. на субсидирование региональных перевозок федеральный бюджет предусмотрел 3,8 млрд руб. «Азимут» вполне может войти в эту программу, говорит федеральный чиновник. «В этом году бюджет Ростовской области выделил на субсидирование перевозок из Ростова авиакомпании «Руслайн» 73 млн руб., область готова расширять такое сотрудничество с другими авиакомпаниями», – сказала представитель областного минтранса Инна Бабаян.

«Не вижу здесь никакой экономики, не понимаю, зачем это Ванцеву, проект сможет существовать только при поддержке государства», – недоумевает топ-менеджер российской авиакомпании. Острая зависимость от субсидий, особенно региональных, – большой риск, отмечает топ-менеджер другого перевозчика. На чисто коммерческой основе такой проект не выживет, соглашается гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Если уж государству нужен такой социальный проект и оно готово его спонсировать, то имеет смысл его реализовывать с одним из действующих перевозчиков, у которого есть персонал, система продаж и техническая база, считает эксперт.