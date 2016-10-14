Генпрокуратура сообщила о проверке СП "Башнефти" и "Лукойла"

Печорское управление Ростехнадзора 24 октября начнет внеплановую выездную проверку «Башнефть-полюса», владельца лицензии на месторождения им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. «Башнефть-полюс» - совместное предприятие «Башнефти» (у нее 74,9%), которая позавчера стала «дочкой» «Роснефти», и «Лукойла» (25,1%).

Сотрудники Ростехнадзора будут проверять соответствуют ли выполненные работы и применяемые строительные материалы на объекте капитального строительства «Опорная база промысла» проектной документации «Обустройство нефтяного месторождения им. Р. Требса». Решение о проведении проверки было принято 7 октября, говорится на сайте Генпрокуратуры. Представитель Печорского управления Ростехнадзора на запрос пока не ответил. Представитель Ростехнадзора сказал только, что сейчас проверок на месторождениях им. Требса и Титова не проводится.

Почему проводится проверка и кто ее инициировал — неясно. Собеседник «Ведомостей» в Печорском управлении Ростехнадзора рассказал: «Как только компания заканчивает объект строительства - она обязана по регламенту представить данные в региональный Ростехнадзор, а ведомство должно в течении 10 дней назначить внеплановую выездную проверку, для оценки качества строительных работ». Это стандартная процедура, подчеркивает собеседник. А пометка «внеплановая проверка» присваивается документу на сайте Генпрокуратуры потому, что других вариантов электронная система документа оборота не предоставляет, объясняет он. Так было и в случае с «Башнефть - полюсом».

Представитель «Башнефти» на звонки не отвечает.

Вопросы к «Башнефти», связанные с добычей нефти были у нового контролирующего акционера - «Роснефти». «Роснефти» «предстоит провести очень серьезный аудит этой компании — как она управлялась и насколько эти высокие темпы роста являются интегральным экономическим показателем», рассказал Леонтьев «Дождю». Вопросы, по его словам, вызывает, например, то, что «Башнефть» «почему-то сначала свою нефть продает „Лукойлу», а потом покупает у „Лукойла» и перерабатывает на своих же заводах». По его словам, в рамках аудита планируется проверить движение денежных потоков и иностранные контракты «Башнефти». «Я ничего не хочу сказать худого, но есть вопросы, масса вопросов к „Башнефти» и ее операционной деятельности», — заключил он. В разговоре с «Ведомостями» Леонтьев отказался назвать конкретные претензии к «Башнефти» и ее топ-менеджерам. «Какие у нас могут быть вопросы, мы сейчас занимаемся приемкой дел», - сказал Леонтьев.

Месторождения им. Требса и Титова с запасами 140 млн т нефти — были одними из последних крупных материковых месторождений нефти в нераспределенном фонде.

Лицензию на разработку месторождений Требса и Титова «Башнефть» получила в феврале 2011 г. В конкурсе кроме «Башнефти» участвовали: «Лукойл», «Газпром нефть», ТНК-BP, а также индийская ONGS. В конце 2011 г. лицензия была передана «Башнефть-полюсу». Но в мае 2012 г. передачу лицензии в СП оспорила в суде миноритарий «Башнефти» Светлана Проскурякова, после чего Роснедра отменили приказ о переоформлении лицензии на «Башнефть-полюс». Проскурякова считала, что передача лицензии в СП влечет уменьшение запасов «Башнефти» и отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность компании. Кроме того, «Башнефть-полюс» не может выполнить требование лицензии о переработке не менее 42% от объема добытой нефти на своих мощностях. В августе 2012 г. суд оставил иск без удовлетворения, а дело было прекращено. В 2014 г. история повторилась — аналогичный иск подала другой миноритарий - 75-летняя Райля Иноземцева. 10 акций «Башнефти» она купила за несколько месяцев до подачи иска. Лицензию снова вернули «Башнефти», но это решение уже 2015 г. было отменено Девятым апелляционным судом.

Все это время «Башнефть» и «Лукойл» инвестировали в разработку месторождений. Общий инвестиции оценивались в 180 млрд руб. В 2013 г. здесь была получена первая нефть. В 2015 г. на месторождениях было добыто 1,4 млн т нефти. К 2020 г. на месторождении должно добываться 4,8 млн т.

Не Ростехнадзор выдает лицензии на недропользование и не в его власти их изымать, комментирует партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. Но если в случае проверки ведомства выяснится, что некачественные материалы послужили причиной нарушения условий лицензии и законодательства «О недропользовании», то это может стать причиной для передачи документов в Роснедра, а те уже будут решать – отзывать лицензию или нет, говорит юрист. Сам по себе факт использования некачественных материалов при разработке месторождения не может служить причиной для изъятия лицензии, максимум что может Ростехнадзор – приостановить работы на срок до 90 дней (если есть угроза безопасности), отмечает Самохвалов.