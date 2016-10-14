Glencore владеет более чем 30% голосов «Русснефти»

Михаилу Гуцериеву в «Русснефти» принадлежит 65,98% обыкновенных акций (74,49% капитала), Glencore владеет 31,28% голосов (23,5% капитала). Точное распределение долей в нефтяной компании стало известно из опубликованного сегодня проспекта к размещению акций.

«Русснефть» готовится продать на Московской бирже до 10% акций за $400-500 млн, рассказывал летом Гуцериев. Если рынок подтвердит такую оценку, начнется консолидация нефтяных активов семьи Гуцериевых на базе «Русснефти», обещал бизнесмен. Помимо «Русснефти» Гуцериевы владеют «Нефтисой», «Форте инвестом» и Global Energy.

В первой половине года их доли составляли 54 и 46% соответственно, но в августе доля швейцарского трейдера должна была сократиться до 25% плюс 1 акция, писали аналитики Moody’s. В 2015 г. «Русснефть» выкупила принадлежащие Glencore доли в дочерних предприятиях, доведя свою часть до 100%, реструктуризировала долг на $3 млрд выплатив долги структурам группы БИН (принадлежит семье Гуцериева) и Glencore, а также досрочно погасила $300 млн перед основным кредитором - ВТБ, сообщает компания в проспекте. В итоге Glencore, как выяснилось, стал владельцем 31,28% голосов, акциями трейдер владеет через свою швейцарскую структуру - Rambero Holding AG.

Акции, принадлежащие Гуцериеву, распределены между тремя российскими компаниями и двумя кипрскими, которые бизнесмен контролирует через кипрскую Lambency Holdings Limited.

«Русснефть» Гуцериев создал в 2002 г. Сейчас компания входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. По данным ЦДУ ТЭК (их приводит «Интерфакс»), за 9 месяцев «Русснефть» добыла 5,157 млн т нефти. «Русснефть» планирует и далее динамично развиваться, дополнительно снизить долговую нагрузку свыше чем на $700 млн США и активно наращивать добычу.

Общий долг «Русснефти» на 30 июня по МСФО - 110,9 млрд руб. ($1,76 млрд). С начала года компания сумела снизить его на 37,2%. Основной кредитор «Русснефти» - ВТБ, долг перед ним - $1,264 млрд, говорится в проспекте.

В 2015 г. «Русснефть» сумела вдвое сократить убыток по МСФО - до 27,65 млрд руб., выручка снизилась на 8% до 104,79 млрд руб. В первом полугодии этого года компания заработала 8,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, на 49% больше, чем в первом полугодии 2015 г. Выручка при этом снизилась на 14,6% до 49,9 млрд руб. Помогли курсовые разницы - на них пришлось 10,6 млрд руб. Без этого показателя у «Русснефти» был бы убыток.

Значительную часть нефти - 37% - «Русснефть» продает через Glencore, но подчеркивает, что всегда следит за альтернативными предложениями, поэтому контракты с акционером рыночные. Большая часть нефти компании (около 60%) реализуется в России, 34% компания поставляет в Европу, а 6% - в Белоруссию.