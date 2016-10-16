Путин: Buy-back акций «Роснефти» – промежуточный шаг в ходе приватизации

Суть buy-back не в том, чтобы акции остались у компании, заявил Путин

Это необходимо, потому что бюджету нужны деньги уже в этом году, объяснил президент

Президент России Владимир Путин в Индии рассказал о своем отношении к одному из вариантов приватизации «Роснефти» – продаже компании самой себе. Отвечая на вопрос «Ведомостей», не считает ли он такую приватизацию ненастоящей (учитывая, что до этого другая приватизируемая компания «Башнефть» была без аукциона продана «Роснефти»), Путин сказал: «Вы совершенно правы».

Суть buy-back, если это будет сделано, не в том, чтобы акции остались у компании, объяснил президент. По его словам, это будет только промежуточный шаг, необходимый для того, чтобы потом продать «Роснефть» частным стратегическим инвесторам без уменьшения при этом контроля государства.

Кроме того, такой шаг позволит не продавать акции на низком рынке, сказал президент. «Я хочу подчеркнуть, успокоить вас и экспертов: мы не собираемся строить госкапитализм», – добавил Путин. Но бюджету нужны деньги уже в этом году, вот в чем проблема, продолжил он: «Поэтому это достаточно осторожный, филигранный шаг, который, как я понимаю, правительство одобрило».

В бюджете этого года записаны поступления 700 млрд руб. от продажи «Роснефти», они поступят в бюджет через «Роснефтегаз», поэтому будут учтены как доходы. Сделка должна быть закрыта в ноябре, говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Ранее сообщалось о потенциальном интересе к «Роснефти» со стороны индийских и китайских инвесторов. Но пока никаких юридических предложений не поступало, отмечал Улюкаев, говоря об интересе «Роснефти» к покупке собственных акций.