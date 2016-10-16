Французские люксовые ритейлеры следят за смартфонами и передвижениями покупателей

Известные парижские магазины уже тестируют датчики, фиксирующие частоты смартфонов и устанавливающие с ними связь, чтобы собирать информацию о потребителях уже в тот момент, когда они приближаются к магазину

Туристический автобус высаживает пассажиров на улице возле легендарных парижских магазинов – Galeries Lafayette и Printemps. Видя толпу туристов, которая идет за покупками, любой владелец магазина готов на все, лишь бы узнать, кто эти люди, какие товары они хотят купить и почему. И новая волна французских предпринимателей хотят сделать эту мечту продавцов реальностью.

IT-компании и консультанты, работающие в сфере продаж товаров роскоши, заявляют, что владельцы крупных люксовых компаний уже потихоньку стараются внедрять достижения в интернете в офлайн-магазины.

Например, известные парижские магазины уже тестируют датчики, фиксирующие частоты смартфонов и устанавливающие с ними связь, чтобы собирать информацию о потребителях уже в тот момент, когда они приближаются к магазину. Примерно по такой же логике работали и интернет-ритейлеры, когда пользовались встроенными в браузеры данными cookies при сборе информации.

Такие данные о потребителе могут быть ключом к пониманию, почему конкрентный покупатель возвращается в свой туристический автобус с пакетом Gucci, а не Louis Vuitton, и наоборот.

«Многие бренды хотят сломать барьер между физическим и цифровым присутствием», – говорит Клеманс Дюан, сооснователь стартапа Retail & Digital 2.0, который внедряет датчики движения, экраны и другие высокотехнологические разработки в витрины магазинов люксовых товаров.

Например, его интерактивные стенды использовались для духов Dior и Armani: экраны, активируемые датчиками движения, рассказывали покупателям о продуктах, которые они берут с полки. В то же время они передавали владельцу бренда данные о взаимодействии с покупателями. Такие данные могут произвести революцию в том, как продавец работает с товаром, считает Дюан: ритейлеры смогут переделывать неэффективные витрины, не дожидаясь провала в продажах.

Другой стартап, Retency, предоставляет магазинам антенны, которые определяют частоты смартфонов. Компания может использовать эти антенны, чтобы следить за передвижениями покупателей по магазину и даже узнавать их при повторном визите в этот магазин.

Один крупнейших французских производителей люксовых кожаных товаров уже опробовал такую технологию: он отслеживал всех входящих людей через экран в окне одного из магазинов в Париже. Эта компания попросила не называть ее: некоторые покупатели могут счесть это нарушением их права на конфиденциальность.

Сооснователь Retency Изабель Бордри говорит, что экраны в магазинах можно будет запрограммировать так, чтобы они подстраивались под вкусы и предпочтения уже знакомых им покупателей. Эти экраны смогут даже адаптироваться под посетителей, которые первый раз в магазине, используя данные о том, сколько времени провел покупатель в том или ином отделе магазина, рассматривая те или иные товары.

Такие нововведения могут улучшить процесс покупок для клиентов и помочь продавцам. Но то, что партнеры Retency отказались быть названными в статье, говорит о многом: сфера продаж предметов роскоши дорожит атмосферой приватности. Клиенты магазинов могут не одобрить такого активного использования их личных данных.

«Я не против, если продавец обращается лично ко мне в магазинах, где я бываю как покупатель и которым я сама дала о себе информацию. Но если ритейлер собирал данные о моем поведении без моего ведома? Мне это совсем не понравится», - рассуждает Адриен Жозеф, одна из клиенток магазина Le Bon Marché, принадлежащего LVMH.

Перевод Арусяк Навасардян, Натальи Ищенко