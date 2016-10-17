Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: «Альпари» берет Москву

Продаются магазины косметики «Ситимаркет» и «Бьюти маркет»

Их купит казанская «Альпари». Сделка позволит ей войти в десятку лидеров рынка
Владельцы столичных сетей, вероятнее всего, получат от «Альпари» пусть небольшие, но наличные деньги
Владельцы столичных сетей, вероятнее всего, получат от «Альпари» пусть небольшие, но наличные деньги
Олег Сальманов / Ведомости

Региональная сеть магазинов косметики и бытовой химии (дрогери), казанская «Альпари», покупает сети московских конкурентов – «Ситимаркет» и «Бьюти маркет». О сделке «Ведомостям» рассказали сотрудники компании-конкурента и дистрибутора бытовой химии, знающие об этом от менеджеров столичных сетей. Директор по развитию сети «Альпари» Марат Ахунзянов сказал, что сделка еще не закрыта, и отказался от других комментариев. Совладелец сетей «Ситимаркет» и «Бьюти маркет» Василий Тарадин не ответил на звонки «Ведомостей».

Год назад столичные «Ситимаркет» и «Бьюти маркет» объединились. Тогда представители обеих компаний говорили «Ведомостям», что слияние позволит покупать больше товаров по меньшим ценам, расширить ассортимент и увеличить число покупателей. Сделка в то время была безденежной, утверждали собеседники «Ведомостей».

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В 2015 г. обе компании провели эффективную предпродажную подготовку, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Ситимаркет» закрыл 10 убыточных магазинов и значительно улучшил финансовые показатели. При уменьшении продаж на 13,9% до 873 млн руб. компания после убытка 2014 г. смогла получить чистую прибыль – 46,15 млн руб. Чистый долг составил 190 млн руб., или 2,7 EBITDA, оценивает Бурмистров. Выручка «Бьюти маркета» за 2015 г. превысила 740 млн руб. при убытке в 13,1 млн руб. (против 52,5 млн руб. в 2014 г.) и чистом долге в 268 млн руб., добавляет Бурмистров. Совокупная выручка объединенной компании превысила 1,61 млрд руб. при чистом долге на начало 2016 г. 458 млн руб., или 6,4 EBITDA, заключает он.

Юрлица, связанные с сетью «Альпари», контролируются владельцем компании «Авиа-кос» Дмитрием Блохиным, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В них же говорится, что Блохин является и гендиректором ООО «Бьюти маркет». «Авиа-кос» – крупный региональный дистрибутор косметики, парфюмерии и бытовой химии. Выручка компании в 2015 г. составила 2,8 млрд руб. «Альпари» с 193 точками – ее розничный проект, говорится на сайтах компаний.

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Таким образом, учитывая потенциальную синергию не только с розничным, но и с оптовым бизнесом Блохина, владельцы столичных сетей, вероятнее всего, отдают их не только за долги, но и получат пусть и небольшие, но наличные деньги, рассуждает Бурмистров. Он считает, что продавцы могут получить до 120 млн руб.

Причин, по которым владельцы объединенной сети «Ситимаркета» и «Бьюти маркета» могли решиться на продажу, может быть несколько, предполагает гендиректор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин. «Одна из причин – неадекватная ценовая политика», – говорит он. Ритейлер оказался не готов начинать работать с более низким ценовым сегментом, думает он. Для казанской же компании покупка московских сетей – это прежде всего входной билет на столичный рынок, отмечает Баулин: «Хватит ли денег на дальнейшее развитие, это уже другой вопрос».

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В дрогери быстрее всего растет доля продаж товаров со скидками и другими маркетинговыми акциями по сравнению с остальными товарами повседневного спроса, напоминает Бурмистров. В России продажи по промоакциям в магазинах современного формата (т. е. в супермаркетах, «магазинах у дома» и т. п.) в основных товарах повседневного спроса за январь – июнь 2016 г. выросли на 8 п. п. год к году до 47%, по данным исследования Nielsen Promo Pressure. В категории «кондиционеры для белья» по различным акциям продается 75% товаров, в стиральных порошках – 68%, в средствах для мытья посуды – 63%, в шампунях – 58%, зубной пасте – 53%.

Это значит, что такие компании, как «Магнит косметик» и крупные продовольственные ритейлеры, получают преимущество по цене на полке в продажах косметики и бытовой химии и это приводит к консолидации рынка дрогери, считает Бурмистров.

По итогам 2016 г. совокупная выручка сетей «Альпари», «Ситимаркет» и «Бьюти маркет» может вырасти более чем в 1,8 раза и превысить 4 млрд руб. без НДС, прогнозирует Бурмистров. При этом большинство региональных сетей бытовой химии и косметики теряют выручку и закрывают магазины: например, «Рубль бум» закрыл более 100 магазинов, «Санги стиль» – свыше 50 точек, напоминает эксперт. В результате объединенная казанско-московская компания сможет войти сразу в десятку крупнейших сетей дрогери в России, а в Московском регионе – в пятерку лидеров, оценивает он. Сейчас, по данным «Infoline-аналитики», крупнейшая по выручке сеть дрогери – «Магнит косметик», игрок № 2 – «Улыбка радуги» (см. таблицу).

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