Американская «дочка» ТМК заработает прибыль в следующем году

Американский дивизион ТМК уже в IV квартале может выйти на безубыточный уровень, а в следующем году – заработать положительную EBITDA. Такой прогноз дал председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский на встрече с инвесторами, которая прошла в Лондоне. В первом полугодии EBITDA ТМК Ipsco была отрицательной – $54 млн. Лучший показатель дивизион демонстрировал в 2011 г., тогда его годовая EBITDA достигла $270 млн.

ТМК Ipsco – один из лидеров по производству бесшовных труб и премиальных соединений, использующихся для горизонтального бурения. В Северной Америке основные клиенты ТМК – производители сланцевой нефти, более чувствительные к уровню цен на нефть, чем традиционные нефтяные компании. А начавшееся в 2014 г. снижение цен на нефть оказалось гораздо более продолжительным, чем предыдущие – 2008–2010 и 1986–1988 гг., тогда восстановление начиналось уже спустя 6–9 месяцев. Как следствие, в 2015 г. ТМК Ipsco начала генерировать убытки. Компания усилила контроль над издержками – в течение 2016 г. снизить затраты на тонну продукции удалось на 34%. Приостановить производство пришлось на двух неэффективных предприятиях в штатах Оклахома и Айова – Catoosa и Cananche, затраты на персонал были сокращены на 46%, говорится в презентации.

Но в III квартале вслед за растущей нефтью начало улучшаться и положение ТМК Ipsco. В III квартале американский дивизион компании увеличил отгрузку продукции на 50% в сравнении со II кварталом, в том числе на 100% увеличились отгрузки бесшовных труб, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович. При этом число вышек в США выросло только на 7%, добавляет он. Поэтому, говорит Шматович, ТМК и рассчитывает на то, что ТМК Ipsco выйдет на уровень безубыточности в течение IV квартала 2016 г., возможно на месячном базисе. «Будем стремиться достичь этого и по итогам всего квартала», – сказал топ-менеджер.

Трубная металлургическая компания Производитель труб

Основной владелец – председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский (65%).

Капитализация – $989 млн.

Ввыручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $1,6 млрд.

Чистая прибыль – $71 млн.

Нынешние уровни цены на нефть $50–60 за баррель – это новая реальность и спрос на трубы в США будет расти, сказал Пумпянский (его слова передал Bloomberg). В презентации ТМК отмечается, что большинству производителей сланцевой нефти для стабильного роста нужно, чтобы цена оставалась на уровне $50 за баррель, хотя некоторые игроки, такие как Eagle Ford и Permian, прибыльны при цене около или ниже $40 за баррель.

По итогам первого полугодия, когда долговая нагрузка ТМК достигла максимальной с 2010 г. отметки в 4,6 EBITDA (чистый долг – $2,5 млрд), Шматович говорил, что компания не исключает допэмиссии или продажи некоторых активов для снижения долга. Сейчас рынок бы неплохо воспринял IPO ТМК Ipsco – можно было бы попробовать, считает управляющий портфелем крупной инвесткомпании. Шматович говорит, что IPO ТМК Ipsco – это перспектива как минимум нескольких лет. «Чтобы провести удачное размещение, лучше подождать, когда финансовые показатели дивизиона восстановятся», – считает Шматович. Впрочем, он подчеркивает: «ТМК из Америки не уходит, этот дивизион – стратегическая инвестиция для компании». ТМК торгуется на Лондонской бирже по мультипликатору EV/EBITDA 6. Выходит, в лучший год ТМК Ipsco могла стоить около $1,6 млрд. Вряд ли в обозримой перспективе американский дивизион вернется к пиковым уровням 2011 г., когда сланцевая революция была на подъеме, сомневается директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. По его оценке, хорошим результатом для дивизиона будет выход через пару лет на $100 млн EBITDA.

В России, на которую приходится около 75% выручки компании, спрос на трубы стабилен – крупные компании наращивают бурение. В этом году, прогнозирует ТМК, бурение увеличится на 12%. Пумпянский считает, что бурение будет расти, даже если Россия договорится с ОПЕК о замораживании добычи. Плюс продолжаются масштабные проекты «Газпрома»: строительство газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», для которых требуются трубы большого диаметра.

Выступая перед инвесторами, Шматович рассказал, что компания планирует к 2019 г. снизить долговую нагрузку до 3 EBITDA. Значительный долг образовался у ТМК в 2008 г. – за $1,8 млрд она купила заводы Ipsco, ставшие теперь американским дивизионом. После публикации полугодовой отчетности ТМК сообщала, что ставит перед собой цель сократить отношение чистого долга к EBITDA до 2,5, но срок не уточняла. По состоянию на 30 сентября чистый долг ТМК не изменился, оставшись на уровне $2,56 млрд. Зато, следует из презентации, компания договорилась о рефинансировании предназначавшихся к погашению в IV квартале $237 млн на IV квартал 2019 г.