Иран хочет увеличить добычу газа до уровня «Газпрома»

Иран может нарастить мощности для производства газа до 900 млн куб. м в день к 20 марта 2017 г. с нынешних 835 млн куб. м, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, передает агентство Shana. За следующие четыре года мощности должны превысить 1 млрд куб. м в день.

Также страна планирует увеличить производство газового конденсата и нефти. Чтобы воплотить пятилетний план развития, нефтегазовой отрасли Ирана потребуется около $200 млрд инвестиций. «Более $130 млрд из этой суммы нужно нефтедобывающему сектору, более $50 млрд – нефтехимической промышленности и около $15 млрд – нефтезаводам», – сказал Зангане.

Развитие крупнотоннажного и малотоннажного СПГ – среди приоритетов министерства. «Газификация всей страны и экспорт газа в соседние государства в следующие 1,5 года – в числе наших основных планов на будущее», – добавил министр.

Иран занимает 1-е место в мире по запасам газа (34 трлн куб. м, 18,2% мировых, по данным ВР). Пока на Иран приходится 1% мировых поставок газа, страна хочет увеличить долю на порядок, сказал управляющий директор государственной National Iranian Gas Company (NIGC) Хамидреза Араки. За первое полугодие по иранскому календарю (с 20 марта по 21 сентября) NIGC нарастила экспорт газа на 3,4% почти до 4 млрд куб. м в сравнении с таким же периодом прошлого года, сообщила компания. NIGC готовится к подписанию нескольких своповых контрактов по газу, говорил Араки в начале октября. Минэнерго рассматривает перспективные направления своповых поставок газа на север Ирана через Азербайджан с возможностью строительства завода по сжижению газа на юге Ирана, заявил в августе министр энергетики Александр Новак.

При этом Иран не намерен конкурировать с российским газом в Европе, отмечал Араки. «Исламская Республика Иран планирует получить доступ на европейский рынок через СПГ, и в связи с этим не планируется конкурировать или стать заменой России», – цитирует его Shana. Добыча газа, по его словам, вырастет с нынешних 600 млн куб. м в день до 1,26 млрд куб. м в течение четырех лет. Для сравнения: суточная добыча «Газпрома» в 2015 г. была 1,15 млрд куб. м.

Основной источник газа – крупнейшее месторождение Южный Парс / Северное в Персидском заливе. Запасы иранской части месторождения оцениваются почти в 14 трлн куб. м газа и примерно 18 млрд баррелей газового конденсата, по данным Pars Oil and Gas Company. Это порядка 7,5% мировых запасов газа и около половины запасов страны.

Уже в 2016 г. добыча на Южном Парсе может вырасти со 132 млрд до 187 млрд куб. м, писало агентство Shana ранее. По словам Араки, добыча на Южном Парсе к следующему году может сравняться с объемом, который добывает Катар на Северном.

Иранский газ может нести риски для рынков «Газпрома» только в долгосрочной перспективе, говорит управляющий директор аналитического департамента EEMEA Merrill Lynch Russia & CIS Карен Костанян. Сейчас быстро растущий внутренний рынок потребляет почти весь газ, который добывается в стране. Газ занимает 70% в энергобалансе Ирана. В 2015 г. в Исламской Республике добыча составляла 192,5 млрд куб. м, экспорт – 8,4 млрд куб. м (в основном в Турцию), свидетельствуют данные ВР. Иран может нарастить добычу экспоненциально, но отмена санкций и, как следствие, восстановление экономики может также стимулировать внутреннее потребление, отмечает Костанян. Однако, несмотря на то что у Ирана есть свободные добычные мощности, возможности экспорта ограничены существующей трубопроводной системой, а строительство новых мощностей СПГ потребует времени, указывает Костанян. Постепенно Иран будет строить терминалы СПГ и осваивать газовые проекты, но это не ближайшая перспектива, согласен директор Small Letters Виталий Крюков.