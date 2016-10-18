Михаил Фрадков вряд ли возглавит совет директоров РЖД

В конце сентября президент России Владимир Путин освободил Михаила Фрадкова от должности директора СВР в связи с выходом на пенсию. Вместо него был назначен бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Тогда же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что в ближайшее время Фрадков «будет выдвинут в председатели совета директоров РЖД».

Прошел почти месяц, но о назначении Фрадкова до сих пор не объявлено. Скорее всего этого не случится, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к менеджменту РЖД и Российского экспортного центра. Последний – это государственный институт поддержки экспорта при ВЭБе, который возглавляет сын Фрадкова Петр. Собеседники «Ведомостей» объясняют: Фрадков под санкциями. РЖД опасается, что если он станет председателем совета, то держатели ее еврооблигаций потребуют досрочного погашения по бумагам. «У РЖД денег нет, это будет дефолт», – рассуждает один из собеседников.

Прецеденты были Прецеденты, когда рекомендованные президентом люди не выходили на планируемые должности, имеются, напоминает президент холдинга «Минченко GR консалтинг» Евгений Минченко. Так, в начале 2000-х гг. на должность генпрокурора был объявлен Дмитрий Козак, а в итоге назначен Юрий Чайка. «Ни тогда, ни сейчас по имиджу Путина это не ударило», – подчеркивает эксперт.

Песков, представители РЖД и аппарата вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует промышленность и сейчас возглавляет совет директоров РЖД, не стали говорить, придет ли Фрадков в железнодорожную монополию или нет. Представитель Росимущества не ответил на запрос «Ведомостей». Близкий к РЖД человек сказал, что перемен в компании ждать не стоит – Олег Белозеров останется президентом, а Дворкович – председателем совета директоров.

Фрадков попал в европейский санкционный список в июле 2014 г. Всего под санкции подпало 87 физических и 20 юридических лиц. Всем им запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения таковых в европейских банках подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу запрещено вести дела с фигурирующими в списке юридическими лицами.

Чистый долг РЖД на конец первого полугодия, согласно отчетности по МСФО, составлял 635,9 млрд руб. Его отношение к EBITDA – 2,1. В общей структуре заимствований еврооблигации составляют около 40%. Сейчас у РЖД размещено бумаг на $2 млрд, 52,5 млрд руб. и 525 млн швейцарских франков.

РЖД Железнодорожная монополия

Акционер – Росимущество.

Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.):

Выручка – 108,75 млрд руб.,

Чстая прибыль – 44,85 млрд руб.

Управляющий партнер «Чаадаев, Хейфец и партнеры» Анастасия Асташкевич подчеркивает, что санкции против Фрадкова как физлица не могут быть распространены на компанию, в которой он занимает какую-либо должность. «Если председателем совета директоров РЖД станет Фрадков, у держателей еврооблигаций нет права требовать досрочного погашения бумаг», – резюмирует юрист. «Единственное, на что может повлиять назначение, – стоимость облигаций», – уточняет Асташкевич. «Согласно проспекту РЖД [к выпуску еврооблигаций на $500 млн в начале октября], в случае распространения санкций на компанию инвесторы будут ограничены в возможности торговать евробондами на бирже, – указывает старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. – Это фактически означает существенное падение котировок». «РЖД в таком случае лишится инструмента выхода на зарубежные публичные долговые рынки», – объясняет он.

Но такой сценарий маловероятен: в 2014–2015 гг. президентом РЖД был Владимир Якунин, тоже находившийся под санкциями. Это никак на деятельность РЖД не повлияло, напоминает Юминов. Сама компания не ожидает, что может стать объектом каких-либо санкций, введенных в отношении Фрадкова, если он станет председателем совета директоров, говорится в проспекте октябрьских евробондов РЖД.