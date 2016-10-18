«Детский мир» откроет флагманский магазин близ Кремля

Несколько лет назад компания лишилась самого известного магазина – на Лубянке

Крупнейший российский продавец товаров для детей, контролируемый АФК «Система», «Детский мир» откроет магазин рядом с Красной площадью, в торговой галерее «Модный сезон», рассказал «Ведомостям» источник в ритейлере и подтвердил его официальный представитель. О том, что «Детский мир» ведет переговоры об открытии магазина в этой торговой галерее, знают три консультанта в сфере недвижимости.

Несколько лет назад «Детский мир» лишился своего центрального и самого известного магазина - на Лубянке. В 2008 г. этот магазин был закрыт на реставрацию и реконструкцию, а после это сменил владельца - из-за кризиса 2008-2009 гг. здание перешло от АФК «Система» к ВТБ: в апреле 2009 г. АФК «Система» продала банку ВТБ всего за 60 руб. контрольный пакет девелопера «Система-галс». После реконструкции магазин открылся под названием «Центральный детский магазин на Лубянке», а его якорным арендатором стал Hamleys.

«Детский мир» открыл флагманский магазин в 2014 г. в здании Военторга на Воздвиженке. Как говорили «Ведомостям» два консультанта в сфере недвижимости, ритейлер рассматривал вариант открыть флагман в «Модном сезоне» и съехать с Воздвиженки. Представитель «Детского мира» заявил, что ритейлер не собирается закрывать свой магазин в «Военторге».

По словам источника в «Детском мире», договор аренды с «Модным сезоном» будет подписан «в ближайшее время»: сейчас достигнута предварительная договоренность. «Магазин на Охотном ряду откроется в мае 2017 г., обсуждается размещение магазина на трех этажах здания. Флагман станет самым большим детским магазином на территории страны - 8300 кв. м», - говорит собеседник «Ведомостей».

По его словам, концепт будет совершенно нов для «Детского мира»: он разрабатывается с нуля, предусматривает инновационные решения, «которые позволят совместить покупки и развлечения». «Новый флагманский магазин станет не только местом семейного отдыха, но и настоящей туристической достопримечательностью», - надеется источник в «Детском мире».

Представитель «Детского мира» подтвердил «Ведомостям» эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.

По словам двух консультантов в сфере недвижимости, рассматривается в том числе вариант, при котором «Детский мир» займет площади ритейлера одежды Podium market. Представитель «Детского мира» не смог этого прокомментировать.

Арендная ставка в торговой галерее «Модный сезон» для помещения площадью около 7000 кв. м может составлять $350-450 за 1 кв. м, не включая налоги и расходы на эксплуатацию, оценивает руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Владелец Podium Market Эдуард Киценко подтвердил «Ведомостям», что Podium market ведет переговоры о смене помещений внутри «Модного сезона», чтобы арендовать меньшие площади. Он также знает, что ведутся переговоры об открытии на этих площадях «Детского мира».

Гендиректор «Модного сезона» Натали Шмурин была недоступна для журналистов во вторник вечером.