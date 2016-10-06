IPO «Детского мира» пройдет в марте в Москве или Лондоне

IPO ритейлера «Детский мир» состоится в марте следующего года в России или Великобритании, сообщил в интервью «России 24» основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

По словам Евтушенкова, площадка для IPO пока не определена. «Не исключено, что это будет российское IPO, что тоже само по себе хорошо, но также не исключено и то, что это будет IPO в Лондоне», - отметил владелец «Системы».

Отвечая на вопрос, какой актив «Система» выведет на IPO после «Детского мира», он сказал: «Следующая будет или Segezha Group (лесопромышленная компания), или аграрная компания, или медицинская компания. Это сейчас зависит от степени готовности, IPO - не самоцель» (цитата по «Интерфаксу»).

Также, по словам Евтушенкова, АФК «Система» планирует в течение двух лет создать на базе своих активов в сфере сельского хозяйства многопрофильный аграрный холдинг.

«Если сохранится такая среда поощрения аграрного сектора, как сегодня, если не будет никаких катаклизмов, то через два года это будет одна из лучших компаний, многопрофильный холдинг, работающий практически во всех направлениях аграрного сектора», - сказал он (цитата по ТАСС).