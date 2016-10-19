«Россети» согласны направлять 50% прибыли на дивиденды

«Россети» согласны отдавать половину чистой прибыли акционерам, но это должно быть учтено в тарифе

Но это должно быть учтено в тарифе

«Россети» готовы заплатить 50% чистой прибыли в виде дивидендов, но это решение должно быть учтено в тарифной политике, рассказал во вторник гендиректор «Россетей» Олег Бударгин. «В этом вопросе самое главное – наличие долгосрочной тарифной политики и те тарифы, которые должны учитывать запросы государства», – сказал топ-менеджер. Пока эта идея с Минэнерго не обсуждалась. «Мы готовим свою позицию», – заключил Бударгин. Получить комментарии представителя министерства во вторник вечером не удалось.

Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в пятницу сказал, что норма выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли для некоторых энергокомпаний будет очень тяжелым решением. «Мы же не собираемся платить дивиденды любой ценой», – говорил он «Интерфаксу».

В «Россетях» у государства 87,9%. По итогам 2015 г. акционеры компании от выплат дивидендов в очередной раз отказались из-за убытка по РСБУ. Правда, уже в I квартале компания получила прибыль в 36,9 млрд руб. за счет переоценки финансовых вложений. В итоге были одобрены фактически первые выплаты в истории «Россетей» – 1,8 млрд руб. за январь – март 2016 г.

Политика по обязательной выплате дивидендов госкомпаниями связана с дефицитом госбюджета, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. В случае «Россетей» государство напрямую влияет на дивиденды путем индексации тарифов, отмечает она.

Закладывать прибыль электросетевых компаний в тариф не является революционной идеей, это база для текущего тарифного регулирования, в России эта система работает в урезанном варианте, утверждает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Сейчас, например, дивидендные выплаты учитываются в тарифах на прокачку нефти по системе «Транснефти».

«Россети» Электросетевой холдинг

Акционер – Росимущество (87,9%).

Капитализация – 176,85 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.):

Выыручка – 415,5 млрд руб.,

Прибыль – 53,8 млрд руб.

Прибыль «Россетей» практически полностью направляется регулятором на инвестпрограмму, напоминает Скляр. Всего за 2016–2020 гг. госхолдинг инвестирует 1,17 трлн руб. В 2017–2019 гг. электросетевые тарифы для промышленности будут индексированы на 3% в год, для населения – на 5%, сообщало Минэкономразвития.

«На наш взгляд, неправильно от инфраструктурной компании, тарифы на услуги которой существенно влияют на инфляцию и деловой климат, требовать каких-либо дивидендов», – сказал «Ведомостям» председатель наблюдательного совета «Сообщества потребителей энергии» Александр Старченко. Государству дешевле напрямую брать налоги от потребителей, считает он, а если запросы по дивидендам предлагается напрямую транслировать в тариф потребителям, то остается неясным, в чем тогда заслуга самой компании и ее менеджмента.

Чтобы заплатить дивиденды, «Россети» вынуждены занимать, для инфраструктурной компании это не очень надежная конструкция, подчеркивает Скляр. В целом в 2015–2016 гг. показатели группы «Россети» выросли за счет повышения операционной эффективности, но по некоторым «дочкам» динамика не такая однозначная из-за низкой индексации тарифов, неплатежей, высокой долговой нагрузки, говорит Порохова.