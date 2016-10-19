«Почта России» снизила ущерб от серой почты на 1,6 млрд рублей

В 2015 году она приступила к борьбе с убытками от неучтенной корреспонденции

Сегодня «Почта России» открыла новую точку для приема письменной корреспонденции от крупных корпоративных клиентов в логистическом почтовом центре во «Внуково» (ЛПЦ «Внуково»), сообщил «Ведомостям» представитель предприятия. С помощью перевода обслуживания крупных клиентов в сортировочные центры «Почта» борется c оборотом так называемой серой почты - неучтенной корреспонденции в составе крупных партий, которую почта в итоге доставляет бесплатно.

В 2015 г. «Почте России» удалось добиться существенного сокращения серой почты, констатирует представитель предприятия. По итогам 2015 г. количество неоплаченной корреспонденции, которую доставляет «Почта России», снизилось на 104 млн шт., или на 23% год к году, сообщил представитель предприятия. Потери «Почты» в деньгах сократились на 26% - с 7,4 млрд руб. в 2014 г. до 5,8 млрд руб. по итогам 2015 г. Динамика 2016 г. показывает, что достигнутый в 2015 г. успех не был разовым, уверяет представитель предприятия. Он ожидает, что в этом году сокращение объемов неучтенной корреспонденции будет выше, чем в прошлом.

ЛПЦ оснащен сортировочным, пересчитывающим, взвешивающим и франкировальным оборудованием, которое позволяет усилить контроль за отправлениями. В июле 2015 г. «Почта России» уже перевела прием писем и бандеролей от корпоративных клиентов в прижелезнодорожных почтамтах (ПЖДП) при Казанском, Ярославском и Павелецком вокзалах в Московский автоматизированный сортировочный центр (АСЦ) в Подольске. К методам борьбы с серой почтой Почта России также относит ужесточение процедур входного контроля, тотальный пересчет поступающей корреспонденции, усиление мер безопасности и повышение частоты проверок, следует из материалов предприятия. Инвестиции «Почты России» в проект составят 2,3 млрд руб., говорила ранее «Ведомостям» замгендиректора предприятия Инесса Галактионова.

Принимаемые меры дают эффект, однако для глобального решения вопроса серой почты нужны изменения на законодательном уровне, передал через пресс-службу гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов. По его словам, необходимо вернуть уголовную ответственность за подделку знаков почтовой оплаты, запретить продажу почтовых марок ниже номинала и ввести строгий учет всех франкировальных машин корпоративных клиентов, 90% которых сейчас находятся в серой зоне.

Минкомсвязи совместно с «Почтой России» подготовило новый приказ по франкировальным машинам в целях борьбы с серой почтой, сообщил замминистра связи Михаил Евраев. Он ожидает, что документ будет принят в ближайшее время. Приказ предполагает подключение всех франкировальных машин к централизованной системе управления «Почты России». Кроме того, для борьбы с теневым рынком почтовой оплаты министерство намерено внести изменение в нормативно-правовое регулирование почтовой марки. Речь идет о превентивных мерах, которые значительно затруднят вброс серой почты, уточнил Евраев.

За период с 2010 по 2015 г. недополученный чистый доход «Почты России» от серой почты превысил 28 млрд руб., сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора «Почты России» Инессу Галактионову. Из этой суммы, по оценкам предприятия, 10 млрд руб. приходится на потери от сбыта поддельных марок и 18 млрд руб. – на урон от нелегальных франкировальных машин и неоплаченных писем в составе крупных партий.