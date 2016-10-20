Сечина заинтересовала давняя продажа одного из активов «Башнефти»

Стороны договорились о том, что «Башнефть» сохранит все социальные обязательства, налоговые платежи перед Башкирией, а также дивиденды на уровне 2015 г., заявил Хамитов

19 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Башкирии Рустэм Хамитов обсудили вопросы, связанные с работой «Башнефти» в республике. На прошлой неделе «Роснефть» выкупила у государства 50,08% капитала компании, республика владеет 25%. Вопрос о продаже пакета не поднимался, рассказал Хамитов. По его словам, с Сечиным они обсуждали инвестиции, строительство новых объектов, создание новых рабочих мест. Снижать обороты «Башнефти» «ни в коем случае нельзя, можно только двигаться вперед по нарастающей», рассказал Хамитов (цитаты по ТАСС и «Интерфаксу»).

Стороны договорились о том, что «Башнефть» сохранит все социальные обязательства, налоговые платежи перед Башкирией, а также дивиденды на уровне 2015 г., заявил Хамитов. По итогам 2015 г. «Башнефть» заплатила 29 млрд руб. дивидендов. По его словам, в 2016 г. республика получит 11 млрд руб. внебюджетных доходов. Стороны договорились заключить «глобальное соглашение» между правительством республики и «Роснефтью», в котором будут указаны все аспекты взаимодействия, объемы поддержки, социальные вопросы, управленческие, финансовые, сказал глава Башкирии.

Сечин ничего не сказал о том, что «Роснефть» обещала сохранить выплаты и дивиденды, но поделился другой информацией. «Рустем Закиевич (Хамитов - «Ведомости») обратился с просьбой учесть возможности республики при оказании подрядных услуг, например по нефтесервису. Мы с удовольствием это сделаем. Но я ему тоже сказал, что, осуществляя свою работу, повышая эффективность, мы должны будем учитывать и эффективность этих подрядных услуг. Скажем, есть подрядчики, которые были выведены из состава «Башнефти». При оценке этих активов в 8 млрд руб., они были выведены почему-то за 4 млрд руб. При этом в совете директоров были и представители Башкирии тоже. А в дальнейшем этот же подрядчик получил выручку в 53 млрд руб. и действующий контракт на 28 млрд руб. Может быть, тогда часть нагрузки социальной такие организации возьмут на себя с учётом эксклюзивности их работы в Башкирии?» - сказал Сечин. Он добавил, что «Роснефть» уважает мнение республики и Хамитов войдет в совет директоров в качестве заместителя председателя. Слова Сечина о разделении социальной нагрузки с выведенным из «Башнефти» подрядчиком представитель компании не комментирует.

В 2013 г. АФК «Система» вывела из «Башнефти» нефтесервис как непрофильный бизнес, став его акционером напрямую. Это компания «Таргин», которая, как и «Башнефть», базируется в Уфе, выручка в 2015 г. составила 25 млрд руб. В момент сделки «Система» напрямую и через «Система инвест» контролировала 75,3% капитала «Башнефти», в совет директоров также входил экс-заместитель премьер-министра Башкирии Юрий Пустовгаров.

Цена сделки была рыночной, ее определил независимый оценщик, сделку одобрили исключительно независимые директора, сказал «Ведомостям» представитель «Системы». Все текущие контракты между ГК «Таргин» и «Башнефтью» были заключены по рыночным ценам, по итогам тендеров, а долгосрочные договоры одобрили независимые директора, добавил он. Сейчас «Таргин» выполняет порядка 70% нефтесервисных работ для «Башнефти», напоминает источник в одной из этих компаний. Есть информация, что «Роснефть» пересмотрит цены контрактов, но официальных уведомлений пока не поступало, рассказывает он («Роснефть» этого не комментирует). «Таргин» тоже помогает республике, в том числе хоккейным клубам и футбольным командам, рассказывает собеседник «Ведомостей». АФК «Система» в 2009-2014 гг. направила на поддержку социальной инфраструктуры республики более 6 млрд руб., сообщил ее представитель.

В последнее время высокие дивиденды «Башнефти» были связаны с потребностями республики, но параллельно бенефициарами оказывались миноритарии, напоминает аналитик Сбербанк CIB Валерий Нестеров. Сколько «Роснефть» в итоге будет вкладывать в Башкирию, сказать трудно, рассуждает он. Но траты на благотворительность и социальную сферу давно стали обязательным атрибутом деятельности для всех крупных компаний в России, заключил он.