Как «Роснефть» уволила топ-менеджеров «Башнефти» за 24 часа

Kонтроль над «Башнефтью» «Роснефть» получила на следующий день после ее покупки, 13 октября. Совет директоров «Башнефти» назначил предправления компании на пять лет Андрея Шишкина, бывшего до этого вице-президентом «Роснефти» по энергетике. В новом правлении «Башнефти» нет ни одного человека из прежнего правления, все назначенцы пришли из «Роснефти». 13 октября Александр Корсик, бывший предправления «Башнефти», и остальные топ-менеджеры в срочном порядке покинули свои кабинеты. «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров: вице-президентов, а также руководителей некоторых департаментов, в том числе охраны труда и производственной безопасности. Как сообщает «Интерфакс», из-за увольнения вице-президента «Башнефти» по переработке и коммерции три НПЗ в регионах («Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ») оказались обезглавлены. «Роснефть» смену власти не комментирует.

«Башнефть», по оценкам аналитиков «Атона», считается одной из самых эффективных нефтяных компаний России с точки зрения издержек. В «Башнефти» работала профессиональная управленческая команда с прекрасной репутацией, пишут аналитики. Трудно понять, почему «Роснефть» решила уволить всю менеджерскую команду «Башнефти», говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Ведомости» оценивали риски мгновенной смены власти.

Не по правилам

«Башнефть» – не первый актив, купленный «Роснефтью». После покупки в 2013 г. THK-BP «Роснефть» провела 12 поглощений в разных секторах нефтегазовой отрасли, начиная с добывающих компаний и заканчивая перерабатывающими. Корнилов вспоминает, что интеграция THK-BP проходила более плавно: топ-менеджеры ТНК-ВР переходили работать в «Роснефть» и сейчас из 10 человек, входящих в правление «Роснефти», двое – выходцы из THK-BP. Интеграция ТНК-BP в «Роснефть» шла целый год, в течение которого менялись регламенты и корпоративная документация, рассказывает партнер хедхантинговой компании Corner Stone Владислав Быханов.

Обычно после поглощения первым делом увольняют гендиректоров, финансового директора и главного бухгалтера, рассказывает Александр Некторов, партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners. Как правило, с ними расторгают трудовой договор по соглашению сторон и выплачивают компенсацию. Однако топ-менеджеры не сразу оказываются на улице. Компания-поглотитель подписывает с бывшими топ-менеджерами соглашение о сотрудничестве. Они консультируют пришедших на их место сотрудников, передают дела и объясняют, как выстроены бизнес-процессы.

Что же мы купили

Если в компанию приходит новое руководство, оно должно установить контроль над ее работой как можно быстрее, объяснил скорость передачи дел пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Это аксиома управления: безвластия в компании быть не должно. Однако тот же Леонтьев в эфире «Дождя» заявил, что «Роснефть» планирует провести аудит «Башнефти», чтобы выяснить причины роста ее экономических показателей. Леонтьев также заявил, что вопросы вызывает тот факт, что «Башнефть» «почему-то сначала продает свою нефть «Лукойлу», а потом покупает у «Лукойла» и перерабатывает на своих же заводах». По его словам, в ходе аудита планируется проверить движение денежных потоков и иностранные контракты «Башнефти». «Лукойл» ситуацию комментировать отказался.

По словам аналитика «Велес-капитала» Игоря Арнаутова, молниеносный перехват управления может быть связан с тем, что «Роснефть» опасалась, что в момент безвластия менеджеры могут вывести часть активов компании или использовать контракты «Башнефти» в своих целях.

Случившееся типично для России, отмечает партнер юридической компании «Холдсвей» Константин Семенко. По его словам, в российском бизнесе вопрос личного доверия имеет большее значение, чем профессионализм команды. Поэтому новая власть сразу убирает «чужих» людей и ставит на их место своих. Лояльность ценится в России больше, чем уникальные управленческие качества, добавляет партнер и руководитель российской практики Dentons в области трудового права Марина Рыжкова.

Три письма

В конце прошлой недели сотрудники «Башнефти» получили несколько писем: два прощальных от Корсика, а третье, приветственное, – от нового руководителя Шишкина. Корсик написал, что заканчивает карьеру в «Башнефти» и гордится, что у сотрудников была «история успеха». По его словам, в компании «работают потрясающие люди – свободные, умные и способные творить <...> Видимо, нам удалось создать такую корпоративную культуру, которая принимала только тех людей, которые были готовы следовать этой культуре».

Своя армия 32700 руководителей разного уровня насчитывалось в «Роснефти» в 2015 г. согласно годовому отчету

Письмо Шишкина не было столь эмоциональным. Он написал, что персонал стал частью «высокопрофессиональной и эффективной команды», компании «важен каждый сотрудник, обладающий необходимой квалификацией и навыками», «в процессе интеграции мы должны обеспечить бесперебойную работу всех производств и преемственность процессов», а от каждого потребуется «максимум усилий для достижения поставленных новым руководством задач» и др.

По словам Марии Макарушкиной, партнера компании «Экопси консалтинг», письмо Шишкина похоже на призыв к мобилизации, его сухой деловой стиль вряд ли мотивирует сотрудников. «Автор ничего не говорит об уникальном опыте – все выглядит так, будто компания начинает работать с нуля», – комментирует Макарушкина. По словам одного из источников «Ведомостей», корпоративная культура «Башнефти» и «Роснефти» всегда разнилась. В «Башнефти» работала творческая команда, «Роснефть» же была «министерством нефти». Многие менеджеры ТНК-BP не смогли привыкнуть к корпоративной культуре «Роснефти» и уволились, проработав некоторое время, вспоминает директор департамента по подбору персонала для ТЭКа агентства «Контакт» Андрей Захаров.

Другие эксперты указывают, что люди в покупке «Башнефти» – не главное. В нефтяном секторе компания-поглотитель покупает в первую очередь материальные активы, а не таланты и мозги менеджерской команды, говорит Захаров. В отличие, например, от IT-отрасли, где главным активом являются квалифицированные сотрудники.

Гендиректор компании «Экопси консалтинг» Марк Розин не видит особых рисков для «Роснефти». Он говорит, что предприятия «Башнефти» продолжат работу в штатном режиме, а головная компания скорее всего быстро наладит систему контроля приобретенных заводов. Разве что затормозятся разработанные еще в «Башнефти» программы развития компании.

«Роснефть» скорее всего вообще не будет нанимать специалистов с рынка, а воспользуется своим кадровым резервом, считает Захаров. Согласно годовому отчету «Роснефти» в 2015 г. в кадровый резерв на позиции первого эшелона управления входило 359 человек.

Без работы не останутся

Захаров вспоминает, что несколько лет назад на рынке труда были очень востребованы топ-менеджеры из THK-BP. Их с удовольствием нанимали другие крупные компании, особенно много специалистов топ-уровня наняла «Татнефть». Руководители технических направлений найдут работу в первую очередь, полагает Захаров. Быханов говорит, что в нефтяном секторе есть целый ряд управленческих позиций, на которые сейчас очень большой спрос. Это директора программ по переработке и подготовке газа, директора по международным проектам, юристы с опытом участия в сделках по слиянию и поглощению, а также директора по логистике и закупкам.

Однако получить все назначенные компенсации уволившиеся менеджеры вряд ли смогут. В 2015 г. «Башнефть» запустила долгосрочную программу мотивации топ-менеджеров с 2015 по 2019 г. на 1,7 млрд руб. акциями и деньгами, следует из отчета компании за 2015 г. «Роснефть» и «Башнефть» отказались комментировать, получат ли бывшие руководители «Башнефти» эти вознаграждения.

Уволенные топ-менеджеры «Башнефти» могут потребовать через суд свои деньги только в том случае, если в нормативных документах компании указано, что бонусы выплачиваются в обязательном порядке вместе с зарплатой, объясняет управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. Если же бонус выплачивается топ-менеджеру только по решению акционеров, совета директоров или гендиректора, он вряд ли сможет получить его даже через суд, говорит юрист.