У властей Иркутской области нет денег на выбор инвестора

Заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов 23 сентября отправил заместителю министра транспорта Валерию Окулову дорожную карту привлечения инвестора для реконструкции аэропорта «Иркутск» и строительства нового аэропорта вне городской черты. Провести конкурс инвесторов для строительства аэропорта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) облправительство планирует в 2017–2018 гг., а в 2020 г. объект должен быть введен в эксплуатацию, говорится в разделах «этап» и «сроки» дорожной карты. Но в разделе «проводимая работа» уточняется, что из-за дефицита бюджетных средств облправительство планирует выбрать инвестора без бюджетных затрат, что исключает проведение конкурса. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили областной чиновник и представитель Минтранса. Представитель Иркутской области на запрос не ответил.

Аэропорт «Иркутск» – последний аэропорт-миллионник, которому власти ищут инвесторов. В 2014 г. область по соглашению с Минтрансом обязалась через конкурс найти инвестора для нового аэропорта в течение 16 месяцев, в апреле 2015 г. область стала владельцем аэропорта. В июле Окулов потребовал от губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить причину срыва сроков и назвать новые. В мае Левченко сказал, что область, возможно, будет совместно с «Новапортом» управлять аэропортом. После этого отобрать инвестора для СП на конкурсе от Левченко потребовала ФАС. Кроме «Новапорта» Романа Троценко о своем интересе к аэропорту заявляли «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

«Конкурс для привлечения инвестора предусмотрен соглашением, отказ от него из-за дефицита областного бюджета – это надуманная позиция, тем более когда есть несколько претендентов», – категоричен представитель Минтранса. По условиям ГЧП у региона появятся обязательства перед инвестором, в том числе, по мнению Минтранса, ему должен быть передан существующий аэропорт, говорит собеседник.

Международный аэропорт Иркутск Акционер – правительство Иркутской области (100%).

Выручка (РСБУ, 2015 г.) – 2 млрд руб.

Чистая прибыль – 369 млн руб.

Пассажиропоток – 1,6 млн человек.

В письме Болотова уточняется, что реконструкцией действующего аэропорта и проектированием нового займется не инвестор, а создаваемая проектная компания. Она создается облправительством, у нее будет частный акционер, говорят два областных чиновника. Им станет «Новапорт Иркутск», уточняет один из них. «Мы создали «Новапорт Иркутск» для работы в области, постоянно консультируем область и поучаствуем в проектной компании, если предложат, но нам никто ничего не обещал без конкурса», – уверяет менеджер «Новапорта».

«Курс на бесконкурсный отбор инвестора ошибочен, идет вразрез с предупреждением ФАС и усиливает недоверие потенциальных инвесторов к региональной власти», – удивлен представитель «Базэла». «Конкурс позволил бы области получить наилучшее предложение, и намерение отказаться от него нам непонятно», – говорит представитель «Аэропортов регионов». Если аэропорт будет внесен в СП с инвестором без конкурса, служба может предписать отменить эту сделку и провести конкурс, говорит чиновник ФАС. Создать СП с инвестором и внести в него акции аэропорта можно без конкурса, говорит партнер King & Spalding Илья Рачков. Но для этого потребуется согласование федеральных органов власти, считает партнер Goltsblat BLP Виталий Можаровский. В любом случае, если ФАС впоследствии потребует создать СП по конкурсу, придется подчиниться или быть готовым судиться, говорит Можаровский.