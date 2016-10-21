Регионы могут лишиться права повышать энерготарифы

Минэкономразвития предлагает индексировать тарифы на передачу электроэнергии для промышленности на 2017–2010 гг. на 3%. «Но здесь важный момент еще есть, сейчас органы субъектов имеют право повышать предельный уровень, установленный федеральным центром, в случае если это необходимо для реализации инвестиционных программ», – напомнил в четверг замруководителя ФАС Виталий Королев (цитата по ТАСС). Но ФАС предлагает ограничить право регионов превышать тариф. Минэкономразвития поддерживает это предложение, сказал представитель ведомства. Некоторым регионам – их около 20 – нужно в виде исключения оставить возможность повышать тариф, прокомментировал «Интерфаксу» предложение Королева директор департамента Минэнерго Павел Сниккарс.

С 2010 г. тариф на передачу энергии рассчитывается по методу долгосрочного инвестированного капитала (RAB) и ежегодно индексируется, чтобы обеспечить сетевым компаниям необходимую валовую выручку. Если у сетевых компаний масштабная инвестпрограмма, регион может дополнительно увеличить этот тариф. Например, тариф «Ленэнерго» на передачу электроэнергии на 2015 г. был дополнительно повышен на 25%, подсчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. В тот год инвестпрограмма «Ленэнерго» сократилась в 2,3 раза до 13,1 млрд руб., но годом ранее компания получила 4,2 млрд руб. чистого убытка из-за того, что потеряла 16 млрд руб. в банке «Таврический».

Представитель «Россетей» (госхолдинг, владеет распределительными и магистральными сетями) комментировать инициативу ФАС не стал. Но рассказал, что у холдинга есть свое предложение – подписывать с регионами соглашение, где были бы зафиксированы не только долгосрочные тарифы, но и условия по возврату выпадающих доходов, льготного техприсоединения и др.

Идея закрыть эту брешь в тарифных ограничениях правильная, хоть и очень запоздалая, прокомментировал представитель «Сообщества потребителей энергии». Если инициатива ФАС будет принята, это, безусловно, снизит инвествозможности, говорит Порохова. Регионам нужно оставить право индексации сетевого тарифа, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Есть регионы, где необходимо повышать тариф дополнительно, так как из-за сглаживания тарифов у сетевых компаний появляются выпадающие доходы, говорит он.