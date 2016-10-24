Впервые за 25 лет местные жители потратят на роскошь больше туристов

Мировой рынок личных предметов роскоши в 2016 г. сократится на 1% до 249 млрд евро, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании Bain & Company и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. В прошлом прогнозе, от конца мая, консультанты ждали роста рынка на 1% до 253–258 млрд евро. Потребители перераспределяют траты в пользу впечатлений – на дорогие путешествия, продукты питания, вино и предметы искусства; а на продажах личных предметов роскоши сильнее всего сказалось сокращение рынка США, поясняют эксперты Bain. В целом рынок люксовых товаров и услуг (включая расходы на предметы искусства, яхты, автомобили и т. д.) за 2016 г. вырастет на 4% до 1,8 трлн евро.

В 2016 г. покупки предметов роскоши гражданами на родине впервые c 2001 г. превысят расходы туристов на такие товары, следует из исследования Bain. Более половины (53%) расходов в сегменте люкс придется на местных жителей. В 2015 г. туристы и местные жители поровну тратили на люксовые товары, а ранее покупки туристов превышали расходы местных потребителей, отмечает эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Company Ирина Куликова.

В России, а также в Китае, Бразилии и некоторых других странах тоже растет доля покупок местных жителей, отмечает она, не приводя цифр. Причины – девальвация национальных валют к евро и доллару, политическая ситуация и развитие локальной торговли, объясняет Куликова. В России, Китае и Бразилии девальвация привела к росту внутренних покупок, в России и Бразилии эта тенденция наблюдалась уже в 2015 г.

В Китае рост локального потребления объясняется в первую очередь развитием торговли предметами роскоши внутри страны и усилиями китайского правительства, борьбой с теневым рынком и ужесточением таможенного контроля, перечисляет Куликова.

Если говорить о российском рынке, в 2014–2015 гг. россияне стали меньше путешествовать за рубеж, а в 2016 г. туристический поток прекратил сильное падение, рассуждает Куликова. Но утверждать, что турпоток может вернуться на уровень 2013–2014 гг. в ближайшие 2–3 года, не приходится, рассуждает Куликова. В результате, несмотря на общее падение люксового рынка в России, россияне в среднем стали чаще совершать покупки внутри страны. Помогает и сокращение разницы цен в России и в других странах: например, о выравнивании цен до уровня «миланских» заявлял ЦУМ.

Еще одна причина роста локальных покупок – развитие интернет-торговли, считает коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Ранее аналитики Exane BNP Paribas в совместном исследовании с Deloitte прогнозировали, что мировые цены на предметы роскоши будут выравниваться в разных странах из-за роста спроса со стороны среднего класса, беспрецедентной прозрачности цен и стремления китайского правительства увеличить налоговые поступления.