«Дикси» начала сотрудничать с агрегатором скидок

О сотрудничестве «Дикси» и «Едадила» «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний. Помимо аналитики об интересе потребителей к промокампаниям «Дикси» ритейлер протестирует персональные скидки пользователям приложения «Едадил» – так называемые купоны, рассказали они.

«Едадил» – приложение – агрегатор акций и скидок в ближайших к пользователю магазинах, созданный продакт-менеджером «Яндекса» Наталией Шагариной в 2012 г. А в 2015 г. «Яндекс» приобрел 10% в «Едадиле». Сейчас у «Едадила», по собственным данным, 2,5 млн пользователей, в Москве – около 1 млн.

За один месяц буклеты специальных предложений «Дикси» просмотрело около 400 000 уникальных пользователей, примерно 50% просмотревших в приложении добавляют товары в списки покупок, говорит представитель «Дикси». «Такой инструмент для промокампаний позволит сети своевременно информировать покупателей о скидках во всех регионах присутствия и получать статистику о том, какие продукты вызывают наибольший интерес у потенциальных клиентов», – рассуждает он. «Дикси», по его словам, также планирует использовать этот опыт для расширения работы с онлайн-проектами.

Скидочная зависимость 47% основных товаров повседневного спроса в российских магазинах современных форматов (супер- и гипермаркеты, «магазины у дома» и т. д.) продавалось в первом полугодии 2016 г. по промоакциям, гласят данные исследования Nielsen Promo Pressure. Это на 9 процентных пунктов больше, чем год назад

«Дикси» предоставляет данные о промоакциях, «Едадил» их агрегирует и показывает пользователям в зависимости от их местоположения, говорит Шагарина. «Мы анализируем, что просматривает потребитель, какие товары его интересовали, что отложил в список покупок. И ритейлер ежемесячно получает аналитику на основе этих данных», – описывает она сотрудничество. «Едадил», по ее словам, работает по похожей модели со всеми крупнейшими ритейлерами, кроме сетей «Ашан» и «Атак».

Вторая часть сотрудничества с «Дикси» – это купоны. «Это воспроизводит американскую модель работы со скидками, когда потребитель каким-либо образом получает купон на скидку, которая не анонсирована в магазине», – поясняет Шагарина; подобный проект «Едадил» тестировал и с Х5 Retail Group.

С X5 пилотная кампания проводилась в Санкт-Петербурге, подтвердил директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» (входит в Х5) Дмитрий Медведев. Предложения были персонализированы и разработаны на основе анализа поведения местных покупателей «Перекрестка». «Результаты мы оцениваем позитивно», – говорит Медведев. По его словам, сейчас сеть супермаркетов хочет продолжить работать с QR-купонами на скидки и выдавать их на кассе с чеком, в социальных сетях, приложении супермаркетов, через рекламу или «Едадил».

Интересно, что возможность массово работать с купонами «Едадил», по словам Шагариной, получил благодаря запуску с середины 2016 г. Единой государственной автоматизированной информсистемы (ЕГАИС) в рознице: все кассы продавцов алкоголя были оснащены специальными сканерами для считывания акцизных марок и передачи данных в ЕГАИС. На купонах «Едадила», которые появляются в разделе его приложения, есть код, который может считать алкосканер, поясняет она. Обычный сканер считывает код из 13 цифр, а новые считывают и QR-код, содержащий намного больше информации и позволяющий идентифицировать покупателя, говорит Шагарина. В европейских странах такие коды и сканеры используют ритейлеры и кафе более высокого ценового уровня, а не дискаунтеры, рассказывает она: «А в России такой сканер пришлось поставить всем».

В результате использование кодов со скидками из приложения, по словам Шагариной, впервые позволило сопоставить и связать данные о поведении конкретного покупателя в офлайн-магазине с данными из приложения. «Мы считаем, что скидки должны становиться персонализированными, что они должны приводить покупателя в магазин. Это также позволит избавиться от огромного числа желтых ценников, которые сейчас завели в тупик всех ритейлеров», – рассуждает она.