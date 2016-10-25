Uber и Gett нарушают права потребителей

В феврале этого года руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что намерен запретить работу сервиса Uber в Москве, если не будет подписано соглашение о сотрудничестве (цитата по «Газета.ру»). 14 марта сервис подписал соглашение c департаментом, сообщали чиновники. Другие крупнейшие сервисы заказа такси подписали такие соглашения раньше. В частности, Uber обязался сотрудничать только с водителями, имеющими официальное разрешение на пассажирские перевозки, и передавать в городской Центр организации дорожного движения правительства данные о передвижении подключенных к системе автомобилей. На выполнение требований Uber дали 90 дней.

Но в апреле 2016 г. управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку Uber и Gett, по итогам которой оштрафовало оба сервиса за нарушение прав потребителей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Проверка состоялась после того, как в марте департамент транспорта пожаловался в столичное управление Роспотребнадзора на то, что Uber (ООО «Убер текнолоджи») и Gett (ООО «Геттакси рус») нарушают права потребителей, сказал представитель управления.

В случае с Uber Роспотребнадзор решил, что при заказе с его помощью такси «у потребителя складывается впечатление, что услугу по перевозке ему оказывает компания Uber», отметил представитель службы. Также при заказе пользователь не получает информации о лицензии и прохождении медосвидетельствования водителем такси, говорится в материалах суда. В результате служба решила оштрафовать Uber на 100 000 руб. Сервис в июле оспорил это, но Арбитражный суд Москвы поддержал чиновников. 20 октября Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

Gett же при заказе не доводит до потребителя информацию «о конкретном исполнителе услуг по перевозке», сочло управление Роспотребнадзора: в списке партнеров Gett не указаны их адреса, говорится в материалах картотеки арбитража. Штраф для Gett – 10 000 руб., сервис оспаривает его в суде.

Арбитражный суд Москвы поддержал Gett. Как следует из решения суда, Gett лишь дает перевозчикам данные о спросе пассажиров, а потребителям – возможность заказать услугу и «ни при каких обстоятельствах не оказывает <...> услуги исполнения заказа». О том, кто будет исполнителем, потребитель узнает, садясь в такси, отмечает суд: по действующему постановлению правительства вся информация о перевозчике находится на передней панели такси справа от водителя. Управление Роспотребнадзора подало апелляцию, ее рассмотрение назначено на ноябрь.

Не самая безопасная поездка 10 миллионов долларов это минимальная сумма, которую Uber Technologies согласилась выплатить в апреле 2016 г., чтобы урегулировать претензии прокуроров Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Поводом были утверждения Uber, что она более качественно проверяет водителей, чем традиционные службы такси, сообщала BBC. Окружные прокуроры сочли, что это вводит клиентов компании в заблуждение, и подали против нее иск в 2014 г. В отличие от обычных служб такси Uber не берет отпечатки пальцев у водителей для выявления возможных судимостей, а использует различные базы данных за последние семь лет. По условиям урегулирования иска компания не имеет больше права употреблять в своей рекламе слоган о «самой безопасной поездке»

На других агрегаторов такси в столичный Роспотребнадзор жалоб «в части недоведения <...> информации до потребителей и введения в заблуждение потребителей» не поступало, говорит представитель управления. «Яндекс.Такси» не получал претензий от Роспотребнадзора или департамента транспорта по поводу нарушения прав потребителей, заявил представитель сервиса. Представители Gett и Uber в России не ответили на вопросы о претензиях чиновников.

Управление Роспотребнадзора, по словам его представителя, направило департаменту транспорта города предложения, как дополнить закон о регулировании перевозок легковым такси для защиты прав потребителей. Для этого чиновники предложили прописать в законе, что сервисы по приему и передаче заказов на такси должны предоставлять информацию по услуге перевозки еще до заключения договора на нее.

Пресс-служба департамента транспорта от комментариев отказалась до завершения судебных споров между агрегаторами и управлением Роспотребнадзора.

В подготовке статьи участвовала Бэла Ляув