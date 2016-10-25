За девять месяцев производство вина в России сократилось на 10%, годом ранее был бурный рост

Производство вина в России за январь – сентябрь сократилось на 9,7% год к году до 28 млн дал, свидетельствуют данные Росстата. Годом ранее за тот же период производство выросло на 24,4% и на столько же – за весь год (до 40 млн дал). До этого несколько лет производство сокращалось (см. график).

В 2015 г., после того как иностранное вино подорожало на 30–40% и вырос спрос на более дешевое российское вино, виноделы решили увеличить производство, напоминает гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Половину прироста обеспечил Крым, который вошел в состав России в 2014 г., остальное – рост производства у других российских производителей, объясняет он. Российское вино замещало выпавший импорт, замечает Дробиз. В прошлом году нарастить производство удалось еще и за счет хорошего урожая на российских виноградниках в 2014 г., добавляет представитель компании «Абрау-Дюрсо».

В прошлом году производство выросло из-за ажиотажа, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. В итоге виноделы выпустили больше, чем смогли продать, часть объемов реализовывали уже в этом году, говорит Дробиз. Этим и объясняется сокращение производства в 2016 г. Кроме того, спрос стабилизировался, напоминает Попович. Но покупательная способность остается низкой, поэтому виноделы сокращают производство, объясняет Попович.

Один из крупнейших российских производителей – краснодарская «Фанагория» в 2015 г. увеличила производство на 15,6% к уровню 2014 г. до 2,46 млн дал, годом ранее она увеличила его на 2,8%. За девять месяцев 2016 г. производство выросло на 2–3%, говорит гендиректор компании Петр Романишин. Заметнее всего у «Фанагории» выросли продажи дорогих вин (от 250 руб. за бутылку в рознице). Это связано с тем, что состоятельные потребители переходят с импортных на российские вина, менее состоятельные сокращают потребление вина, считает он.

Большая часть вин производится из импортного винограда, отмечает Попович. Россия обеспечивает себя виноматериалом только на 35%, свидетельствуют данные Минсельхоза. Площади виноградников постепенно растут, в 2016 г. они увеличатся на 6000 га до 94 000 га, замечает Попович. Это хороший темп, считает он. Летом этого года министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил стимулировать инвестиции в виноградники, либо увеличив пошлину на ввоз виноматериалов в Россию, либо вовсе запретив его импорт через 5–7 лет. Полностью заместить импорт виноматериалов можно, если до 2020 г. в стране заложить 50 000 га новых виноградников, которые через 10 лет принесут 200 000 т винограда, говорил тогда «Ведомостям» представитель Минсельхоза. С момента закладки виноградника до производства вина проходит не менее пяти лет, уточняет Попович.

Розничные продажи в натуральном выражении все еще ниже, чем в прошлом и позапрошлом годах, следует из данных Росстата. Однако крупнейшие российские ритейлеры, «Дикси» и X5, ранее отмечали рост продаж российских вин в категории «вина». Рост характерен именно для формата «магазинов у дома», подчеркивает представитель «Дикси». Покупатели в магазинах такого формата более восприимчивы к цене, а российские производители предлагают оптимальное соотношение цена/качество, считает представитель «Дикси». В результате в этом формате сеть за два последних года увеличила долю российских вин в продажах категории с 15 до 25%, сообщал ранее ритейлер.

По итогам года производство вин сократится примерно на 10% по сравнению с 2015 г., прогнозирует Дробиз.