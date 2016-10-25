«Лукойл» и «Газпром нефть» просят не увеличивать тариф РЖД выше инфляции

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков просят курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича не допустить роста тарифов на перевозку нефтяных грузов выше инфляции, дополнительной индексации порожнего пробега и продления повышающих коэффициентов для экспортных грузов. «Ведомости» ознакомились с копией письма от 20 октября. Представитель Дворковича сказал, что письмо получено и прорабатывается.

Сейчас правительство обсуждает, как индексировать тарифы РЖД в 2017 г., чтобы она не закончила год с убытком. В 2016 г. индексация составила 7,5%. В сентябре РЖД предупреждала правительство, что может закончить 2017 г. с убытком в 142,4 млрд руб., чтобы этого избежать, монополия предложила продлить надбавки к тарифу для экспортных грузов (сейчас – 13,4%) или точечно индексировать тарифы. Также РЖД хочет тарифицировать все нефтяные грузы как грузы II класса – сейчас разные продукты относятся к разным классам. Это принесло бы РЖД дополнительные 80 млрд руб. В конечной стоимости топлива транспортная составляющая в этом случае не превысит 20,8% против текущих 20,6%, подсчитали эксперты монополии (презентация есть у «Ведомостей»).

Но Алекперов и Дюков считают, что предложения РЖД существенно увеличат нагрузку на нефтеперерабатывающие предприятия, которые сейчас и так в тяжелом положении из-за низких цен на энергоносители и западных санкций. По их данным, транспортная составляющая в цене готового продукта за последние три года выросла с 7 до 30%. Нужно отказаться от деления грузов на классы, опережающего инфляцию роста тарифов, дифференциации, расширять инфраструктуру, пишут Алекперов и Дюков.

В первом полугодии «Лукойл», по данным «Infoline-аналитики», перевез 16 млн т нефтяных грузов, а «Газпром нефть» – около 11 млн т. Транспортные расходы «Лукойла» в первом полугодии увеличились на 11,7% до 147,2 млрд руб., говорится в материалах компании. Расходы «Газпром нефти» выросли на 1,4% до 66,7 млрд руб., сказано в материалах компании. Среди причин – рост тарифов естественных монополий.

В понедельник президент РЖД Олег Белозеров встретился с грузоотправителями. Один из участников встречи говорит, что грузоотправители высказываются за плоскую индексацию на уровне 4,5% при долгосрочном планировании, уровень дополнительной индексации – предмет обсуждения. «Но эта надбавка должна быть единой – без точечного применения», – подчеркивает собеседник «Ведомостей».