Транспорт
Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: Нефтяникам не хватает на проезд

«Лукойл» и «Газпром нефть» просят не увеличивать тариф РЖД выше инфляции

Президенты нефтяных компаний опасаются, что предложенная РЖД индексация увеличит расходы на транспорт
Нефтяникам не хватает на проезд
Нефтяникам не хватает на проезд
М. Стулов / Ведомости

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков просят курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича не допустить роста тарифов на перевозку нефтяных грузов выше инфляции, дополнительной индексации порожнего пробега и продления повышающих коэффициентов для экспортных грузов. «Ведомости» ознакомились с копией письма от 20 октября. Представитель Дворковича сказал, что письмо получено и прорабатывается.

Сейчас правительство обсуждает, как индексировать тарифы РЖД в 2017 г., чтобы она не закончила год с убытком. В 2016 г. индексация составила 7,5%. В сентябре РЖД предупреждала правительство, что может закончить 2017 г. с убытком в 142,4 млрд руб., чтобы этого избежать, монополия предложила продлить надбавки к тарифу для экспортных грузов (сейчас – 13,4%) или точечно индексировать тарифы. Также РЖД хочет тарифицировать все нефтяные грузы как грузы II класса – сейчас разные продукты относятся к разным классам. Это принесло бы РЖД дополнительные 80 млрд руб. В конечной стоимости топлива транспортная составляющая в этом случае не превысит 20,8% против текущих 20,6%, подсчитали эксперты монополии (презентация есть у «Ведомостей»).

Но Алекперов и Дюков считают, что предложения РЖД существенно увеличат нагрузку на нефтеперерабатывающие предприятия, которые сейчас и так в тяжелом положении из-за низких цен на энергоносители и западных санкций. По их данным, транспортная составляющая в цене готового продукта за последние три года выросла с 7 до 30%. Нужно отказаться от деления грузов на классы, опережающего инфляцию роста тарифов, дифференциации, расширять инфраструктуру, пишут Алекперов и Дюков.

В первом полугодии «Лукойл», по данным «Infoline-аналитики», перевез 16 млн т нефтяных грузов, а «Газпром нефть» – около 11 млн т. Транспортные расходы «Лукойла» в первом полугодии увеличились на 11,7% до 147,2 млрд руб., говорится в материалах компании. Расходы «Газпром нефти» выросли на 1,4% до 66,7 млрд руб., сказано в материалах компании. Среди причин – рост тарифов естественных монополий.

В понедельник президент РЖД Олег Белозеров встретился с грузоотправителями. Один из участников встречи говорит, что грузоотправители высказываются за плоскую индексацию на уровне 4,5% при долгосрочном планировании, уровень дополнительной индексации – предмет обсуждения. «Но эта надбавка должна быть единой – без точечного применения», – подчеркивает собеседник «Ведомостей».

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