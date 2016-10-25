Надежды на банкротство сланцевых добытчиков в США не оправдались

Участники нефтяного рынка (и прежде всего Саудовская Аравия, инициировавшая в 2014 г. борьбу за его долю) надеялись, что проблема низких цен решится сама собой: нерентабельные компании будут банкротиться и поток нефти, сформировавший избыточное предложение, иссякнет. На деле же оказалось, что банкротство не мешает сланцевым добытчикам в США продолжать работу.

Банкротство добыче не помеха

В 2015-2016 гг. процедуру банкротства начали около 70 американских нефтяных и газовых компаний, пишет The Wall Street Journal. По данным Wood Mackenzie, сейчас совокупная добыча этих компаний в нефтяном эквиваленте составляет порядка 1 млн баррелей в день (около 5% совокупной добычи нефти и газа в США); примерно столько же они добывали и до подачи заявлений о банкротстве.

«Это обескураживает. Многие компании работают совершенно так же, как до начала процедуры банкротства. Рынку это совершенно не помогает», – сказал WSJ Адам Вайз, управляющий директор John Hancock Financial Services. Хотя пик добычи в США было пройден в апреле 2015 г. (9,6 млн баррелей в день), а затем она снижалась, с начала июля добыча, по данным Управления энергетической информации США, держится на уровне 8,4–8,5 млн баррелей в день.

В июне и октябре нефтяные котировки немного превышали $50 за баррель, но продвинуться дальше этого уровня не смогли. Избыток предложения продолжает давить на рынок, и аналитикам пришлось пересмотреть прошлые прогнозы, по которым к настоящему моменту баррель должен был стоить $60-70.

В этом году запасы нефти в США выросли на 18 млн баррелей и, несмотря на сокращение в последние недели, близки к рекордным 469 млн баррелей. «Без перезагрузки всей системы цены никуда не двинутся», – считает Колин Хэмилтон, руководитель исследований сырьевых рынков в Macquarie Group.

Теория о том, что банкротства помогут сбалансировать рынок, была ошибочной с самого начала, уверен аналитик Wood Mackenzie Рой Мартин.

Банкротство в помощь

Глава 11 закона о банкротстве США, по которой в стране банкротятся большинство компаний, как раз и позволяет сохранить те компании, которые можно сохранить. И многие нефтедобытчики сейчас пользуются предоставляемыми ею возможностями, чтобы получить защиту от кредиторов, снизить долговое бремя, провести реорганизацию, адаптироваться к сложному периоду и сохранить добычу.

Midstates Petroleum подала заявление о банкротстве 30 апреля 2016 г., а на следующий день начала бурить новую скважину. Компания прекратила эксплуатацию нескольких буровых установок перед началом процедуры, но одна из них продолжила работу и после подачи документов о банкротстве. Многие компании в процессе банкротства продолжают исполнять обязательства по контрактам на обслуживание скважин и буровых, так как планировали бурение на месяцы вперед и нуждаются в деньгах, чтобы расплатиться с кредиторами.

Бизнес ряда компаний, прошедших процедуру банкротства, быстро стабилизируется, а у некоторых даже возвращается к росту. Halcón Resources , SandRidge Energy, Goodrich Petroleum и Penn Virginia недавно вышли из процедуры банкротства, потратив на реструктуризацию от двух до шести месяцев и избавившись от долгов в совокупности на $7 млрд.

Ultra Petroleum еще проходит процедуру банкротства, начав ее в апреле, но уже планирует через несколько месяцев ввести в эксплуатацию очередную буровую вышку. По расчетам компании, через два года количество ее буровых должно вырасти до 10. Ultra Petroleum воспользовалась процедурой банкротства, чтобы договориться о новых условиях с поставщиками оборудования и владельцами трубопроводов.

По информации Baker Hughes, период сокращения в США количества работающих буровых установок, длившийся с октября 2014 г., закончился в конце мая. С тех пор их число выросло почти на 37% – с 404 до 553. Американские компании также существенно повысили рентабельность своей деятельности, сократив с середины 2014 г. издержки примерно на 40%. Себестоимость добычи на лучших сланцевых участках, большинство из которых находятся в Permian Basin на западе Техаса, теперь одна из самых низких в мире среди новых месторождений, согласно Wood Mackenzie.

Финансовая поддержка

Банки обычно тоже не горят желанием получить в собственность заложенные по кредитам активы. Кредитные соглашения с нефтяными компаниями они обычно пересматривают в середине весны и в середине осени: несмотря на то что падение цен на нефть снизило стоимость запасов, используемых в качестве обеспечения, банки в целом продолжали поддерживать нефтяников и сохраняли лояльность даже обанкротившимся компаниям. Так, Halcón, SandRidge, Goodrich и Penn Virginia в процессе банкротства получили от банков в общей сложности $1,3 млрд, большей частью в виде вновь подтвержденных кредитных линий.

По данным Barclays, во II квартале крупные банки США уменьшили выдачу займов сектору на 3%. Недавний опрос юридической фирмы Haynes and Boone показал, что банки намерены продолжать сокращать доступные нефтяникам кредитные линии. Однако реальные проблемы у них невелики: при том что рискованными считаются 42% таких кредитов (медианное значение для крупных банков США), медиана списанных займов составила во II квартале 1,5%.

Поддержать нефтяников готовы участники финансового рынка. Зимой 2014-2015 гг. многие добывающие компании смогли провести допэмиссии акций, что привлекло инвесторов, желавших приобрести их по значительно снизившимся ценам. Правда, устойчивого восстановления котировок пришлось ждать больше года, однако с минимума в январе 2016 г. отраслевой индекс из входящих в S&P 500 акций нефтегазовых компаний вырос на 62%. Теперь компании и инвесторы готовы даже к первичному размещению акций. В октябре Extraction Oil & Gas привлекла $633 млн в ходе IPO, которое стало крупнейшим в секторе после начала обвала цен в середине 2014 г. Благодаря высокому спросу размер сделки оказался больше, чем ожидалось. Для сравнения: в 2015 г. в секторе было лишь одно IPO на $4,8 млн, а в этом году – ни одного до Extraction Oil & Gas.

К IPO готовятся еще несколько компаний, которые могут объявить об этом до конца года, сообщает Financial Times со ссылкой на их консультантов. В 2014 г. IPO провели семь компаний, они привлекли $5,2 млрд.

Увеличивается и количество выпусков облигаций: с начала сентября пять компаний, занимающихся разведкой и добычей энергоресурсов, разместили бумаги в общей сложности на $2 млрд. «[У инвесторов] полно денег, которые так и просятся, чтобы их вложили в нефтяной сектор, – сказал FT Роб Сантанджело из Credit Suisse. – Мы думаем, что рынок готов заставить деньги работать». Средняя доходность облигаций энергетических компаний из индекса Bank of America Merrill Lynch снизилась с пиковых 21% в феврале до 7,3% в начале октября.

На фоне улучшения рыночной ситуации многие компании пользуются возможностью рефинансировать долг. По данным Dealogic, с начала года они привлекли рекордные $26 млрд путем вторичного размещения акций. «Спрос на акции и облигации был огромным», – утверждает Скотт Робертс из Invesco. По его словам, компании выходили на рынки, чтобы укрепить баланс, погасить краткосрочные долги и дать понять акционерам: «Мы действуем правильно, мы собираемся снизить долг».

«Компании, которым требовалась реструктуризация, провели ее, а остальные смогли выкарабкаться. Выжившие пробили себе дорогу», – цитирует FT Питера Шваба, портфельного управляющего Pax World.