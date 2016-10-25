Возобновляемая энергетика обогнала уголь

В прошлом году в мире каждый день устанавливалось по полмиллиона солнечных панелей

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2015 г. в мире ежедневно устанавливалось по 500 000 солнечных панелей, а в таких странах, как Китай, каждый час запускалось по две ветряных турбины. Опережающее развитие «зеленой» энергетики привело к тому, что возобновляемые источники энергии впервые превзошли уголь по совокупной установленной мощности. Это заставило экспертов МЭА значительно скорректировать прогноз темпов их роста.

«Мы наблюдаем трансформацию мировых энергетических рынков, при которой на первый план выходят возобновляемые источники энергии», – заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По подсчетам МЭА, суммарные установленные мощности «зеленой» энергетики выросли в 2015 г. на рекордные 153 ГВт – в основном за счет ветряных и солнечных станций. Прирост превзошел совокупные энергетические мощности Канады, а также прирост мощностей по получению энергии из ископаемых источников и атомных станций.

В результате доля возобновляемых источников энергии в совокупных установленных мощностях превзошла мировую долю угля. Правда, по фактической генерации электроэнергии «зеленые» производители пока отстают. Установленная мощность станции – это максимальное количество электрической энергии, которое она может произвести, но объем генерации меняется в зависимости от того, как долго работает установка в течение определенного периода времени. В отличие от угольных электростанций, солнечные или ветряные не могут работать непрерывно, поэтому за год произведут меньше электроэнергии, даже если их мощность равна мощности угольной станции или превосходит ее.

По данным МЭА, на угольные электростанции в 2015 г. приходилось 39% всей вырабатываемой в мире электроэнергии, на возобновляемые источники (включая ГЭС) - 23%. По прогнозам агентства, к 2021 г. доля последних вырастет до 28%, а совокупный объем генерируемой ими энергии превзойдет сегодняшние показатели США и ЕС вместе взятые.

Их стремительный рост отчасти объясняется падением стоимости солнечной и ветряной энергии, которое, по словам Бироля, еще пять лет назад казалось немыслимым. В период с 2010 по 2015 г. среднемировая стоимость выработки энергии на ветряных станциях, установленных на суше, снизилась примерно на 30%, на крупных солнечных станциях - почти на две трети, говорится в докладе МЭА. В агентстве ждут, что эта тенденция сохранится и в ближайшие пять лет ветряная энергия станет дешевле в среднем еще на 15%, солнечная - на 25%.

Поэтому МЭА пересмотрело прогноз роста «зеленых» энергомощностей, указав, что они будут расти на 13% быстрее в период с 2015 по 2021 г., чем агентство ожидало год назад. В основном это связано с поддержкой, которую этому сектору оказывают власти таких стран, как США, Китай, Индия и Мексика.

Паоло Франкл, возглавляющий в МЭА подразделение возобновляемых источников энергии, считает, что такая политика отчасти обусловлена борьбой с изменениями климата. Загрязнение атмосферы стало движущей силой развития возобновляемых мощностей в таких странах, как Китай, на который приходится почти 40% их прироста.

По словам Франкла, на рост «зеленой» энергетики также повлияло стремление многих стран ратифицировать принятое в декабре 2015 г. Парижское соглашение по климату.

Однако развитие возобновляемой энергетики по-прежнему во многом зависит от государственной политики, предупредил он. К тому же строительство ветряных и солнечных станций создает трудности операторам энергосистем на некоторых рынках.

Рост солнечных и ветряных мощностей соответствует заложенным в Парижском соглашении целям ограничить глобальный рост температуры 2°С, но для реализации положений документа необходимо более активно использовать для обогрева и транспорта энергию, получаемую из возобновляемых источников, указал Франкл.

Перевела Надежда Беличенко