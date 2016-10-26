Темпы закрытия магазинов одежды в Великобритании ускоряются

Продажи одежды в Великобритании в этом году упали впервые за 20 лет

Число магазинов, торгующих одеждой, в Великобритании сокращается быстрее других торговых точек. Ритейлеры страдают от падения продаж, снижения доверия потребителей и оттока покупателей в онлайн-сектор. Согласно данным PwC, в первом полугодии 2016 г. в Великобритании закрылось более 2600 магазинов. Количество вновь открытых торговых точек также сократилось, так что в целом за полугодие количество магазинов уменьшилось на 503, а это уже самое значительное падение с 2012 г.

Сильнее всего сократилось число магазинов одежды. Ритейлеры указывают, что тенденции, заставлявшие покупателей регулярно обновлять гардероб в предыдущие 10 лет, уже не работают. Представители поколения миллениалов предпочитают откладывать деньги, чтобы потратить их на впечатления – путешествия или походы в рестораны, добавляют аналитики.

В целом за полугодие в Великобритании число магазинов, торгующих мужской и женской одеждой, сократилось на 95. На 87 снизилось количество магазинов, помимо одежды продающих украшения и аксессуары. Среди лидеров по закрытиям также оказались банки, салоны сотовой связи и рекрутинговые агентства.

Продажи одежды в Великобритании в этом году упали впервые за 20 лет. Британский ритейлер Marks and Spencer, занимающий 10% рынка, в июле отчитался о крупнейшем падении квартальных продаж более чем за 10 лет и начал сокращать штат сотрудников. French Connection с 2012 г. не получал прибыли до уплаты налогов.

Аналитики PwC прогнозируют ухудшение ситуации: многие магазины планируют повысить цены в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать потери от падения курса фунта стерлингов.

«Эти данные покрывают первое полугодие 2016 г. С тех пор появились признаки того, что некоторые ритейлеры страдают от роста издержек из-за колебаний курсов валют, введения минимального размера оплаты труда и повышения стоимости кредитов для бизнеса. Индустрия моды – это тот сегмент, где мы ожидаем самых серьезных проблем», – заявил Майк Джервис из PwC.

В отличие от магазинов одежды, индустрия досуга чувствует себя вполне комфортно: кофеен, спортивных клубов, кафе, торгующих едой навынос, и иностранных ресторанов за первое полугодие стало больше на 43.

На 28 увеличилось количество магазинов, продающих табачные изделия, включая электронные сигареты. По прогнозам Euromonitor, продажи электронных сигарет в Великобритании в этом году вырастут на 43% в годовом выражении и достигнут $1,7 млрд.

Перевела Надежда Беличенко