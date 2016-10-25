«У меня никогда, никогда не было плана»

В конце прошлой недели нижняя палата британского парламента проголосовала за то, чтобы лишить одного из самых богатых людей страны, сэра Филипа Грина, рыцарского звания. Это не уникальный случай, у него были предшественники. Титул Грин получил в 2006 г. за успехи в развитии торговли. За свою жизнь он спас от финансовых проблем несколько компаний, некоторые из них стали лидерами ритейла в стране. Сейчас он председатель совета директоров группы Arcadia, известной своими брендами Top Shop, Top Man, Dorothy Perkins, Wallis, Evans, Burton и Miss Selfridge. Ей принадлежал одежный ритейлер BHS (ранее British Home Stores), который и подвел магната.

В 2000 г. Грин купил эту сеть за 200 млн фунтов. Через четыре года она стоила в 5 раз дороже. Еще пару лет назад у сети в Великобритании было 164 универмага плюс франшиза за рубежом. Но сеть семь лет подряд работала в убыток и в марте 2015 г. была продана группе инвесторов за символический 1 фунт стерлингов. Несмотря на все усилия, спасти ее не удалось: в этом году в конце августа закрылись последние 22 магазина сети. Без работы остались 11 000 сотрудников. Более того, из-за дыры в пенсионном фонде около 20 000 человек рискуют получить на старость куда меньше средств, чем рассчитывали.

Последние магазины BHS в Великобритании закрылись два месяца назад Первый магазин BHS был открыт в Лондоне в 1928 г. американскими бизнесменами, которые решили последовать успешной в прошлом модели торговой сети Wollworths. C 2000 г. сетью владел Филип Грин, который приобрел ее за 200 млн фунтов. В 2015 г. Грину пришлось продать бизнес консорциуму Retail Acquisitions, специализирующемуся на выкупе нерентабельных активов, за номинальный 1 фунт. Новый собственник не смог разрешить проблему с долгами компании, в том числе с дефицитом пенсионного фонда в размере 571 млн фунтов, и в апреле 2016 г. бизнес был передан в управление внешней администрации. Общий долг компании к тому времени достиг 1,3 млрд фунтов. Причиной банкротства BHS комитет по труду и пенсиям британского парламента назвал финансовые злоупотребления, которые были допущены Грином в личных целях и в целях своей семьи, в результате чего и возник дефицит пенсионного фонда. Торговая сеть BHS насчитывала 164 магазина в Великобритании, все они были закрыты к концу августа 2016 г. 72 зарубежных магазина и онлайн-бизнес BHS выкупил катарский конгломерат Al Mana Group. В июне 2016 г. новый владелец учредил британскую компанию BHS International UK Limited. Al Mana Group управляет более чем 50 компаниями в различных отраслях, включая дистрибуцию автомобилей, торговлю одеждой и предметами роскоши, медиа, недвижимость и др. Принадлежит братьям Аль Мана. Один из них, Виссам Аль Мана, – муж Джанет Джексон, сестры покойного короля поп-музыки.

Виновником краха парламентарии посчитали Грина. Якобы тот периодически изымал из компании разными способами миллионы фунтов и в конце концов довел ее до банкротства. Теперь судьба рыцарского титула Грина в руках специального комитета правительства, отвечающего за награды.

Трудное начало

FT пишет о Грине как о классическом магнате. Он предпочитает общаться в офисе и не любит смешиваться с толпой в своих магазинах. Носит дорогой костюм и белоснежную сорочку. Небрежно заявляет, что не интересуется размерами своего состояния (The Sunday Times Rich List оценивал его в 2015 г. в 3,5 млрд фунтов, правда, большая часть записана на жену). В интервью постоянно задает риторические вопросы, подчеркивая собственную успешность. «Будем надеяться, что для необразованного, необученного 16-летнего паренька я сработал не так уж плохо, – говорил FT разменявший шестой десяток Грин. – Обосную свое суждение. Никогда не ссорился с людьми. Никогда не был под следствием. Это не так уж плохо, правда? <...> В Arcadia за 40 лет, думаю, [я управлял] плюс-минус 5000 магазинами. Это дает некоторый опыт, не так ли?»

Грин родился 15 марта 1952 г. в семье лондонского бизнесмена. Но отец скончался, когда ему было 12 лет. Мальчика отправили учиться в престижный частный колледж Кармел, который называют «еврейским Итоном». Но Грина нельзя было назвать прилежным учеником. Его одноклассник Мэтью Энджел на страницах FT отзывался о нем как о «довольно нахальном, не слишком приятном» человеке и отмечал, что тот так и не приспособился к школьной жизни, – Грин перестал ходить в школу в 16 лет. Сказать, что он окончил школу, нельзя, так как экзамены он не сдавал, пишет FT. Но к тому времени Грин уже зарабатывал, помогая в компании своей матери по выходным и на каникулах. Та владела несколькими станциями техобслуживания, автозаправкой и торговала машинами. Первой работой Грина, вспоминал он на страницах The Guardian, было мытье окон и заправка бензином. «Я не был хорошим школьником. Меня интересовал бизнес. Я не собирался в университет, лучше уж работать», – говорил сам Грин.

Он стал работать в компании, торгующей обувью. Так к знаниям, полученным от матери, прибавился опыт ритейла. Затем Грин занял у семьи 20 000 фунтов (большие деньги по тем временам) и в 21 год сам стал посредником при оптовых сделках, в том числе возил одежду из Азии. Но не только – The Guardian пишет, как Грин скупил одежду у поиздержавшихся модных дизайнеров, открыл свой магазинчик в престижном районе Мэйфер и выгодно сбыл все вещи. Один из ритейлеров, работавших с Грином в те времена, вспоминал в FT: «Была целая группа таких ребят, которые коршуном бросались на любые избытки товара в любом месте <...> мгновенно принимали решение и потом продавали ее».

Изгнанные из ордена В начале 2012 г. бывший глава Royal Bank of Scotland Фред Гудвин был лишен рыцарского звания, которое он получил в 2004 г. за вклад в развитие банковского дела. Глава банка отвечал за провальную сделку по слиянию с голландским конкурентом ABN Amro, в результате которой для спасения RBS правительству пришлось выделить из бюджета 45,5 млрд фунтов. До этого случая рыцарское звание отбирали только у осужденных преступников, а также у людей, исключенных из профессиональных объединений за различные проступки. К Гудвину ни то, ни другое не относилось. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в 2008 г. был лишен британского ордена рыцаря за нарушение прав человека и несоблюдение основ демократии. Рыцарский Орден Бани он получил в 1994 г. Президент Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску получил Орден Бани в 1978 г. За день до казни Чаушеску в 1989 г. королева Елизаветой II лишила его рыцарского звания. Премьер-министр Италии Бенито Муссолини был посвящен в рыцарский орден в 1923 г., а лишен рыцарского звания в 1940 г., когда Италия присоединилась к нацистской Германии во Второй мировой войне и объявила войну Великобритании.

Потом Грин замахнулся на большее. Его первой крупной сделкой стала покупка в 1985 г. за 65 000 фунтов сети магазинов одежды Jean Jeanie, балансирующей на грани банкротства. Он положил немало сил, чтобы наладить бизнес-процессы и оживить этот бизнес: «Из дома я уходил в 6.30 утра и каждую субботу объезжал 10 магазинов сети, начиная с самого дальнего <...> и заканчивая на Оксфорд-стрит через 12 часов», – вспоминал он на страницах FT. Зато бизнес поправился, и меньше чем через год ему удалось продать всю сеть куда выгоднее. The Guardian пишет, что Грин не хотел продавать бизнес и запросил заоблачную цену в 10 млн фунтов, но в итоге сторговались на 7 млн.

Удача и жена из Монако

Удачливого предпринимателя заметил одежный ритейлер Amber Day и сманил к себе. В 1988 г. Грин стал его гендиректором. Это был последний раз, когда он работал не на себя и когда имел дело с публичной компанией. Отныне он будет переводить все купленные им бизнесы из публичных в частные.

Но даже став гендиректором Amber Day, Грин не готов был работать только за зарплату. Он вложил собственные деньги в ее акции – необычный в те времена шаг для топ-менеджера. Но Грину не удалось довести показатели выручки до запланированной величины и в 1992 г. под давлением совета директоров ему пришлось уволиться, пишет FT. Грин снова занялся собственным бизнесом.

Одно из важнейших событий в жизни Грина произошло в 1985 г. Он встретил будущую жену Кристину (Тину), бизнесвумен. Она была тогда замужем за предпринимателем Робертом Палосом. В интервью Daily Mail Тина рассказывала о первых впечатлениях от Грина, который, по ее словам, был «чудовищен»: «Он поинтересовался, кто я. Я ответила, что возглавляю бутик Harabels, на что он довольно пренебрежительно ответил, что никогда о таком не слышал. «Что за заносчивый мужик!» – подумала я». В 1990 г. Тина и Грин поженились и вместе до сих пор. Именно на ее компании записана подавляющая часть семейного бизнеса. Как пишет FT, Грин всегда подчеркивал, что деньги на покупки и Arcadia, и BHS дала именно жена. Издание напоминает, что Тина – резидент Монако и не платит в Великобритании ни пенса налогов, позволяя семье экономить миллионы фунтов.

Настоящую славу Грин обрел на рубеже веков. В 1999 г. он попытался купить Marks and Spencer (M&S), занимавшую 1-е место среди британских одежных ритейлеров. Но тогда Грин не смог уговорить банкиров выделить достаточно кредитов. Кроме того, в прессе появились сообщения, что Тина начала скупку акций M&S еще до того, как Грин публично объявил о своем интересе к поглощению ритейлера.

Arcadia Group Limited Ритейлер

Основной владелец – Кристина Грин.

Финансовые показатели (финансовый год, закончившийся 29 августа 2015 г.):

выручка – 2,1 млрд фунтов,

чистый убыток – 94 млн фунтов.



Продает одежду и аксессуары под брендами Top Shop, Top Man, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Evans, Miss Selfridge, Outfit. Розничная сеть насчитывает 3034 магазина (по данным на 29 августа 2015 г.).

Тогда-то Грин и купил BHS. А в 2002 г. последовало новое приобретение – 92% Arcadia. Из потраченных на сделку 840 млн фунтов 10 млн – деньги семьи Грин, остальное дал консорциум банков. «Arcadia была типичной венчурной сделкой, но я и есть любитель риска и капиталист», – шутил Грин.

M&S не поддалась

В 2004 г. Грин предпринял вторую попытку враждебного поглощения M&S. Будучи антикризисным менеджером и имея за плечами опыт той же BHS, он имел основания надеяться на успех. В то же время дела у M&S шли не слишком хорошо. В начале 2000-х ей даже пришлось продать магазины в США, Азии и Франции, чтобы сохранить 330 магазинов в Великобритании.

Но M&S защищалась как могла. С целью выкупить 27,9% своих акций за $4,3 млрд она даже продала финансовые подразделения банку HSBC. С мая 2004 г. Грин сделал M&S три предложения. Предлагаемая цена выросла до 9,1 млрд фунтов стерлингов, из которых 1,6 млрд фунтов он предполагал выплатить из собственных средств. Но акционеры M&S отвергли все предложения.

Во время этой истории Грин вел себя довольно нагло, отмечает FT. Самый нашумевший эпизод – это когда он подловил гендиректора M&S Стюарта Роуза, выходившего из машины у штаб-квартиры своей компании, и затеял с ним громкий спор. Роуз был ярым противником сделки с Грином. По мобильному телефону, стоящему на громкой связи, в перебранке участвовала из Монако и Тина. Позже Роуз говорил коллегам, что та назвала его «низшей формой жизни». Однако через 10 лет Роуз заявил: «Я обожаю нахальство этого парня. Что мне нравится – Филип ударит тебя, если считает, что у него есть повод. Но если ты ударишь в ответ, он вполне выдержит удар» (цитата по FT).

Когда стало ясно, что поглощение M&S все-таки не состоится, Грин не преминул напоследок еще раз нелицеприятно высказаться о конкуренте. Он обрушился на руководство сети за то, что ему, как потенциальному инвестору, не позволили провести оценку деятельности компании. «Меня ужасает подобное поведение – может быть, кто-то считает, что руководство публичной компании именно так и должно поступать, но я придерживаюсь другого мнения» (цитата по WSJ).

В июле этого года M&S, занимающий 10% национального рынка, отчитался о крупнейшем падении квартальных продаж более чем за 10 лет и начал сокращать штат. Трудности испытывают все одежные ритейлеры в стране, продажи одежды в Великобритании в этом году упал впервые за 20 лет.

Быстро и без калькулятора

FT называет Грина любителем спорить – вплоть до жесткой конфронтации. Часто его гнев обрушивается на журналистов, осмелившихся его критиковать, или советников, не согласных с его точкой зрения. Грин вполне способен заставить человека окаменеть или почувствовать страх. Управляющий партнер инвестировавшего в магазины Грина американского фонда Leonard Green Джон Соколофф говорит: «Я бы предпочел сотрудничать с Грином, нежели соперничать с ним». «Извержение вулкана происходит внезапно» – так о характере Грина отозвался гендиректор Arcadia Ян Грабинер. Но в то же время Грин никогда не терял логики. «Он не теряет нить повествования и помнит об аргументации. Просто делает это громко», – рассказывал FT человек, работавший с Грином.

В 2005 г. банки, давшие кредиты на покупку Arcadia, согласились рефинансировать сделку. У компании образовались свободные средства, и она выплатила дивиденды. Одному акционеру досталась рекордная для Великобритании сумма – 1,2 млрд фунтов. Вот только рекордных налогов с этих дивидендов страна не дождалась, так как деньги ушли в Монако. Это вызвало большой скандал, но не помешало Грину в 2006 г. получить рыцарский титул за вклад в развитие торговли.

У Грина отличное чутье, пишет FT. В 2012 г. Arcadia договорилась о продаже своих коллекций в американском ритейлере Nordstrom. Грин настаивал, что нужно как можно больше джинсовых вещей, американцы сомневались. «Он был крайне несдержан», – дипломатично вспоминает сопрезидент Nordstrom Питер Нордстром. Разгоряченный Грин, используя нецензурную лексику, пообещал покрыть все издержки, если джинсовые вещи станут плохо продаваться и на них придется снижать цены. Коллекция продалась отлично.

Грин крайне общителен. Он постоянно поддерживает контакт с сотрудниками, коллегами по отрасли, партнерами и журналистами. Он не любит электронную почту, предпочитая личные встречи или же телефонные разговоры. «Я могу действовать быстрее, – объяснял он FT. – Переписываясь с кем-то, после шестого письма я говорю, чтобы мне позвонили. В чем вопрос? ОК, дело заняло восемь секунд, до свидания!»

Есть в его характере и то, что можно назвать слабыми сторонами. Он явно наслаждается своим богатством, пишет FT. В Лондоне он останавливается в роскошном отеле Dorchester. В Монако летает на собственном Gulfstream G550. Празднования его 50-летия на Кипре и 60-летия в Мексике поразили размахом. Он не уходит с головой в бизнес и немало времени отдает личной жизни. В том числе, как правило, летом отправляется на шесть недель в путешествие с семьей на 63-метровой суперъяхте «Львиное сердце».

Грин признает, что долгосрочное планирование не его конек. «У меня никогда, никогда не было плана, – говорил он FT. – Все, что я делал, случалось сиюминутно, и я всегда был в состоянии действовать быстро».

Молодежь все чаще покупает вещи, даже одежду, с помощью компьютеров и смартфонов, а Грин не любит технику: «Я не позволяю на встречи приносить устройства, ни калькуляторы, ни гаджеты. Надо использовать это», – и он стучит по голове. Правда, у него есть два телефона – в прошлом году корреспондент FT видел у него две Nokia 6310 – одну для входящих звонков, другую для исходящих. Их он никогда не выключает.

Сам Грин отлично считает в уме, способен оценить выгоды от сделки практически мгновенно и быстро принять решение. Бизнес во многом он строит на доверии – заключенной сделка в его глазах считается не тогда, когда поставлены все подписи под документами, а как только они с контрагентами пожали друг другу руки. Но он отличается осторожностью и, возможно, как раз поэтому проиграл битву за M&S, предполагает FT: не рискнул дальше поднимать цену. Шотландский мультимиллионер Том Хантер, ведший с Грином дела в 1990-х, вспоминает: «Филип никогда не принадлежал к парням, которые ставят все на карту, вроде Руперта Мердока, который станет испытывать судьбу и рискнет всем в следующей сделке».

BHS не дожила до 100 лет

«Он избил [BHS] в кровь, лишил пищи и воды, подсадил на приборы жизнеобеспечения», – возмущался парламентарий-лейборист Иэн Райт. Его коллеги не отставали в жестких комментариях. Парламентарии подозревают, что в погоне за деньгами Грины выкачивали из BHS и других своих ритейловых сетей миллионы фунтов разными способами. Сам Грин в ответ опубликовал мнение двух юристов, которые назвали все обвинения депутатов «странными» и «безосновательными».

В апреле 2016 г. FT провела расследование и сделала вывод, что чета Грин могла вывести только из BHS 1,2 млрд фунтов. Прежде оценки других газет колебались в пределах 400–700 млн фунтов. Правда, издание оговаривается, что сюда включены не только дивиденды, но и выплаты Arcadia за услуги по управлению и дистрибуции, за арендуемые помещения и т. д.

Как бы то ни было, итог управления Грином сетью BHS таков: фирма, просуществовав 88 лет (из них 15 в составе бизнес-империи семьи Грин), оказалась в процессе ликвидации. В марте 2015 г. Грин продал сеть, приносящую седьмой год одни убытки, за 1 фунт стерлингов консорциуму инвесторов Retail Acquisitions по главе с Домиником Чэппеллом. Это бывший автогонщик, переживший три банкротства своих бизнесов, ужаснулась британская пресса. Ни оздоровить, ни перепродать ее новые хозяева не успели. Покупателей отпугивал дефицит пенсионного фонда работников компании в 571 млн фунтов. Когда Грин в 2000 г. покупал BHS, никакого дефицита не было.

В апреле этого года ритейлер перешел под временное управление консалтинговой компании Duff & Phelps, но и той не удалось найти иного выхода, кроме ликвидации компании. Старый недруг Грина Роуз припечатал на страницах FT: «Грин больше человек прошлого, чем будущего. Он классический ритейлер, работающий в помещениях». Это был намек на то, что торговля сильно изменилась под влиянием интернета. Впрочем, сам Грин на страницах того же издания объявил, что не видит в этом проблемы: «Заблуждение думать, что работающие в массовом сегменте магазины исчезнут через 10 лет: это эволюция, а не революция. Люди хотят покупать. Нужно понимать продукт, процесс закупки и другие вещи. Все равно, торгуешь ты онлайн или физически, навыки остаются теми же».