Молочная продукция комбината PepsiCo изымается из продажи из-за ящура

Управление Роспотребнадзора по Москве направило письмо крупнейшим ритейлерам и попросило изъять из оборота почти 4000 т молочной продукции, с копией документа ознакомились «Ведомости».

Причина - 21 октября управление Россельхознадзора по Владимирской области сообщило, что нашло вирус ящура в ООО «ВКВ». Фирма поставляла сырое молоко на комбинат, принадлежащий АО «Холдинговая компания «Ополье», говорится в документе.

Как говорится на сайте «Ополья» в 2011 г, эта компания была купена крупнейшей пищевой компанией России – «Вимм-Билль-Данн». В том же 2011 г «Вимм-Билль-Данн» был приобретен PepsiCo.

С 1 по 19 октября филиал «Ополья» в Юрьеве-Польском выпустил 5824 т молочной продукции, к обороту было отгружено почти 2000 т, к изъятию подлежит 3831 т, говорится в письме. С полок сетей должны быть убраны, в частности, кефир жирностью 1% и 3,2%, молоко и простокваша. Письма были направлены в «Атак», «Дикси», «Перекресток», «Ашан», «Билла».

Представители «Перекрестка» и «Дикси» подтвердили факт получения письма.

«Сразу после получения информации от Роспотребнадзора и производителя о возможном заражении продукции «Ополье», в течение часа товары этого бренда за указанные даты была изъяты из продажи. На сегодняшний момент мы не зарегистрировали обращений, которые были бы связаны с некачественной продукцией «Ополье», - говорит представитель «Дикси».

«Перекресток» также незамедлительно изъял продукцию, указанную в письме, говорит его представитель. Представители Роспотребнадзора, PepsiCo, «Ашана» и «Билла» не были доступны на момент публикации для оперативного комментария.

Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, заболеть ящуром могут и люди, говорится в памятке комитета ветеринарии Москвы. Болезнь характеризуется лихорадкой и поражениями слизистой оболочки ротовой полости и конечностей. Возбудитель ящура — вирус, не устойчивый к высоким температурам, быстро погибает при нагревании до 60 С, воздействий УФ лучей и обычных дезинфицирующих веществ. «Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо», - говорится в памятке.

Ранее Казахстан с 25 октября ввел ограничения на импорт сельхозпродукции животного происхождения из России из-за вспышки ящура во Владимирской области, цитировало «РИА Новости» во вторник пресс-службу Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».