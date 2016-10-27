В совет директоров «Юлмарта» вошли представители А1

Для решения акционерного конфликта в «Юлмарте» совладелец одного из крупнейших онлайн-ритейлеров Михаил Васинкевич привлек A1, рассказал «Ведомостям» другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. По его словам, два сотрудника А1 появились вчера на совете директоров компании. По мнению Костыгина, они «представляют интересы Васенкевича и консультируют его».

«По состоянию на сегодня, в состав директоров зарегистрированной на Мальте компании Ulmart Holdings действительно входят два сотрудника A1. Это Артём Артюхов и Алан Байрамкулов. Однако утверждать, что они представляют интересы А1 или каких-либо иных компаний или частных лиц, неправильно», - заявил представитель «Юлмарта».

Помимо Артюхова и Байрамкулова в совет директоров Ulmart Holdings входят независимые директора Юрий Кобзик, Сергей Туганов, Олег Маркин и Сергей Беляков, добавил представитель «Юлмарта».

А1 сотрудничает с Donna Union Foundation, миноритарным акционером ГК «Юлмарт». Рекомендованные А1 лица получили право принимать участие в работе совета директоров, обсуждают выносимые вопросы в интересах представляемого акционера и группы в целом. Владельцами Donna cчитаются Алексей Никитин и Михаил Васинкевич, по данным «Коммерсанта».

«Приветствуем появление профессиональных переговорщиков», - сказал Костыгин.

Васинкевич от комментариев отказался.

А1 - инвестиционное подразделение «Альфа групп». «А1 — ведущий эксперт по разрешению сложных экономических и корпоративных ситуаций», - говорится на ее сайте.

Ранее в сентябре 2016 г. два источника RNS сообщали, что совладельцы «Юлмарта» Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали иск в Международный арбитраж Лондона (LCIA) против партнеров по бизнесу – мажоритарных акционеров компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. По данным агентства, Никитин и Васинкевич в суде требовали обязать партнеров выкупить их доли в компании по определенной цене, которая ответчикам казалась завышенной.

В начале октября Костыгин, его партнер и совладелец «Юлмарта» Август Мейер и Васинкевич совместно заявили, что намерены сотрудничать; судебных процессов между акционерами нет, уверял первый заместитель председателя совета директоров «Юлмарта» Сергей Фатеев.