Рынок крафтового пива приблизился к пику

Cектор крафтового пива в последние пять лет устойчиво рос, а небольшие пивоварни стали объектами пристального интереса международных гигантов. Их интерес легко объясним: крафтовые пивоварни наращивали долю рынка, вытесняя массовые бренды. Крафтовым может называться пиво, сваренное на независимом производстве, выпускающем не более 6 млн баррелей в год и преимущественно традиционными методами.

По данным Ассоциации пивоваров США, рынок крафтового пива США оценивается в $22 млрд, или 21% всего рынка пива. Крупные компании, уступающие рынок крафтовым сортам, вину и другому алкоголю, стали скупать частные пивоварни. AB InBev в 2011 г. приобрела чикагскую Goose Island, а затем купила еще 11 пивоварен в США и Великобритании. Molson Coors в прошлом году купила четыре пивоварни. На крафтовые сорта до сих пор приходится менее 1% продаж AB InBev в США, но Goose Island заняла 5-е место по вкладу в совокупный рост продаж группы на американском рынке.

Многие полагают, что бурный рост в крафтовом секторе близится к концу. Темпы роста замедляются, активность в сфере слияний и поглощений также идет на спад. «Мы приближаемся к пику в США. Двузначные темпы роста не могут сохраняться вечно», – говорит старший аналитик алкогольного рынка в Euromonitor Спирос Маландракис.

По данным Ассоциации пивоваров США, продажи крафтового пива на американском рынке росли на 18% в год в 2013–2014 гг., в 2015 г. этот рост замедлился до 13%, в 2016 г. – до 8%. Замедляются и темпы открытия пивоварен. Аналитики Ibisworld ждут, что в 2016 г. их число в США достигнет 4114 (+6% год к году). За 2015 г. количество пивоварен выросло на 26,5%, а 10 лет назад их было всего 1512.

По словам аналитиков, замедление темпов роста в крафтовом секторе неизбежно. На отрасли скажется и определение крафтовой пивоварни, которое разработала ассоциация: в эту категорию теперь не попадают производители, в которых более 25% бизнеса у крупных пивоваров.

В некоторых регионах США рынок крафтового пива близок к насыщению. Если в целом в Соединенных Штатах на крафтовое пиво приходится 12,2% продаж в количественном выражении, то в Сан-Франциско и некоторых городах на Северо-Западном побережье показатель может достигать половины рынка, по данным Lagunitas. Несмотря на близость рынка к пику, крафтовые пивоварни остаются привлекательной целью для сделок, считают аналитики. Они ждут слияний между небольшими пивоварнями. Главный экономист Ассоциации пивоваров Барт Уотсон полагает, что это может стать достойным выходом для производителей крафтового пива, не желающих продаваться крупным конкурентам.

Перевела Надежда Беличенко