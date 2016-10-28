«Роснефть» подала заявку на покупку всей «Башнефти»

«Роснефть» обратилась в ФАС за разрешением на выкуп 100% акций «Башнефти», «поскольку это автоматически дает право на выкуп и любой меньшей доли», сказал представитель «Роснефти»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от «Роснефти» заявку на покупку 100% «Башнефти», сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин: «На днях получили заявку» (цитата по «Интерфаксу»).

«Сроки [рассмотрения заявки] - месяц. При необходимости может быть продлено до двух месяцев. Но не думаю, что есть необходимость проведения дополнительного анализа, вся информация у нас есть. Скорее всего, в месячный срок будет рассмотрено ходатайство», - сказал он.

«Роснефть» обратилась в ФАС за разрешением на выкуп 100% акций «Башнефти», «поскольку это автоматически дает право на выкуп и любой меньшей доли», сказал представитель «Роснефти».

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев говорил, что «Роснефть» должна обратиться в ФАС в связи с покупкой «Башнефти». «Но там отказать не можем, потому что правительство приняло решение», - говорил он (цитата по «Интерфаксу»). Он отмечал, что ФАС может выдать предписания «Роснефти» по продаже части АЗС.

В пятницу на Московской бирже к 12.45 по мск обыкновенные акции «Башнефти» выросли на 4,27% до 3259 руб., привилегированные на 3,44% до 1520 руб. Индекс ММВБ упал на 0,02%.

В середине октябре «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб. Республике Башкирия принадлежит 25%, и она продавать этот пакет не хочет.

«Я думаю, что они [власти Башкирии - "Ведомости"] не отдадут. Для них в том числе и вопрос символа, я не думаю, что они отдадут», - сказал сегодня журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что в правительство пока не поступали запросы по вопросу оферты миноритарным акционерам «Башнефти».

Прочим юридическим лицам, в том числе и номинальным держателям, принадлежит 16,01% в акционерном капитале «Башнефти» (9,31% в голосующих акциях), физическим лицам - 4,5% в акционерном капитале «Башнефти» (2,42% в голосующих акциях).