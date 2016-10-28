"Роснефть" получит свои акции только для передачи другим инвесторам - "Интерфакс"

Директива о продаже 19,5% акций НК «Роснефть» из госпакета ожидается в начале следующей недели, однако «Роснефть» не будет их конечным получателем, сообщил «Интерфакс».

«Выйдет буквально в понедельник-вторник директива: "Роснефтегаз" будет уполномочен продать 19,5%. Все строится так, что напрямую "Роснефтегаз" продаст реальному инвестору. Только в случае, если мы не успеем деньги получить по всем процедурам до 31 декабря, мы поставим акции "Роснефти", а "Роснефть" поставит нам деньги», - сообщил агентству источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, «Роснефть» все равно получит эти акции только для транзита. «Она должна будет в I квартале передать эти акции инвесторам», - сказал он.

«Все выстроено, весь график с тем, чтобы до 31 декабря деньги в бюджет получить, для того чтобы выполнить все макропараметры. В случае, если вдруг по процедуре не получается, нам деньги отдаст "Роснефть", получит на баланс акции и передаст их потом в I квартале инвесторам. Срок обязательно I квартал», - подчеркнул собеседник.

«То есть в любом случае, мы эту всю операцию проводим под реальных инвесторов, а не для того чтобы просто передать "Роснефти". Там работает Intesa, мы работаем с ними, мы понимаем, кто эти реальные инвесторы. Это не какая-то надуманная операция. В принципе, если бы не знали, кто эти инвесторы, я вам откровенно скажу, мы бы не отдали "Башнефть", - заявил он. "Это реальные инвесторы. Их несколько. Это несколько разных инвесторов", - уточнил источник.

"Роснефтегаз" должен продать акции реальному инвестору, но у нас сложная операция, потому что нам придется через процедуру временную, как бы изъятия дивидендов (получить деньги в бюджет)», - пояснил собеседник. «Поэтому, вот если мы успеем все это сделать, с тем, чтобы бюджет закрыть этим годом, с этими 700+, я надеюсь, миллиардов (рублей), тогда мы это проведем. Если мы не будем успевать, то придется просто деньги изъять у "Роснефти". У них есть такие деньги», - добавил источник.

Кроме того он не исключил, что в 2017 году состоится продажа еще 10% «Роснефти». «Конечно, возможна. Если у нас сейчас это все пройдет успешно, то 10% "Роснефти" скорее все нам даже придется продавать», - сказал собеседник.