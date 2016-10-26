От редакции
Статья опубликована в № 4190 от 26.10.2016 под заголовком: От редакции: Кто тут хозяин

Чьи деньги и кто хозяин

Зачем государству нужен «Роснефтегаз»
  • Мария Железнова,
  • Николай Эппле

«Роснефтегаз», через который государство целиком или частично контролирует «Роснефть» (69,4), «Газпром» (10,97%) и «Интер РАО» (26,34), похоже, вышел на новый уровень борьбы с правительством за дивиденды – и пока что мяч на его стороне. Компания ведет себя так, как будто никакого правительства, которое в лице Росимущества вообще-то является ее 100%-ным собственником, вовсе не существует, признавая над собой только одну отчетную инстанцию – президента России Владимира Путина. Такое впечатление складывается из переписки правительственных чиновников и руководства госкомпании, с которой ознакомились «Ведомости» (см. статью «Неведомое богатство» от 25.10.2016, стр. 01).

Переписка возникла вследствие планов Минфина увеличить отчисления дивидендов от «Роснефтегаза» с прежних четверти или половины до 100% для покрытия дефицита бюджета. Однако для разработки проекта решения необходимо принять во внимание инвестпрограмму госкомпании, а ее, несмотря на неоднократные запросы, Росимущество так и не получило. Все отчеты «Роснефтегаз» направляет напрямую президенту, ответил гендиректор госкомпании Геннадий Букаев. Все, разговор с акционером закончен.

За время существования «Роснефтегаз» колоссально эволюционировал. Главная задача, для которой в 2004 г. он создавался, – выкуп пакета акций «Газпрома» у его «дочек» – была выполнена еще в 2005 г. Затем компания была нужна для проведения IPO «Роснефти», но и эта задача была решена в 2006 г. Тогда же впервые возник вопрос, так ли необходим посредник между Росимуществом и госпакетами акций. Но «Роснефтегаз» с тех пор только вырос – в государственный холдинг с собственной инвестпрограммой, известной, похоже, только президенту.

И именно президент выступает в конечном счете арбитром в спорах между госкомпанией, совет директоров которой возглавляет его давний соратник Игорь Сечин, и правительством. Именно президента Сечин просил не увеличивать дивидендные выплаты. Именно президента Сечин просил допустить «Роснефть» к приватизации «Башнефти». Именно от президента рынок сейчас ждет решения об изъятии всей прибыли «Роснефтегаза».

Получить доходы от «Роснефтегаза» в бюджет, возможно, не получится

Зачем нужен «Роснефтегаз» сейчас? Это исторически сложившийся феномен, оценить эффективность которого, исходя из доступных данных, не представляется возможным, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. С точки зрения удобства управления активами исключительной необходимости в его существовании нет: напротив, наличие посредника осложняет государству зачисление в бюджет доходов от энергоактивов. Конструкция позволяет осуществлять инвестиционные проекты вроде строительства судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке или электростанций в Калининградской области, которые формально не являются проектами «Роснефти», «Газпрома» или «Интер РАО», говорит Кирилл Таченников из БКС. Опосредованная форма владения дает «Роснефти» возможность пользоваться преимуществами статуса как государственной, так и негосударственной компании в зависимости от ситуациа, – и в этом от существования «Роснефтегаза» есть несомненный плюс. Для топ-менеджмента «Роснефти».

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