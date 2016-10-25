Получить доходы от «Роснефтегаза» в бюджет, возможно, не получится

Игорь Сечин работает председателем совета директоров компании, которая мало рассказывает о себе

«Роснефтегаз» (председатель совета директоров – Игорь Сечин) аккумулирует доходы от «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Осенью 2016 г. Минфин предложил, чтобы «Роснефтегаз» перечислял в бюджет все дивиденды, а не четверть или половину, как до сих пор. Принципиальное решение есть, говорит финансовый чиновник. Но не удается оценить, сколько у «Роснефтегаза» денег, следует из переписки, с которой ознакомились «Ведомости».

20 октября замминистра экономического развития Николай Подгузов пишет, что проект распоряжения об изъятии дивидендов не учитывает инвестпрограммы «Роснефтегаза» – правда, какова она, не известно: Росимущество неоднократно запрашивало ее, но «Роснефтегаз» ни разу не предоставил. Минэкономразвития просит Минэнерго оценить инвестпрограмму. Представитель Минэкономразвития подтверждает: такое письмо ушло в правительство. Минэнерго отказалось от комментариев.

«Роснефтегаз», пишет его гендиректор Геннадий Букаев руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову, направляет отчеты непосредственно президенту Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что подобные отчеты невозможны: «Это вопрос правительства, он не входит в сферу рабочих вопросов президента».

«Роснефтегаз» выносит просьбы на уровень президента и президент каждый раз поручает правительству проработать их, знает чиновник экономического блока: например, весной «Роснефтегаз» просил президента снизить дивиденды. И сейчас «Роснефтегаз» решил сразу обратиться за защитой к президенту – все ждут ответа Путина, рассказывает чиновник.

Кому миллиарды «Роснефтегаз» финансирует верфь «Звезда», принадлежащую «Роснефти», а также строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с «Интер РАО» предприятие (99,99% на 0,01%). Стоимость проекта – 100 млрд руб., говорил предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

«Роснефтегаз» может сослаться на инвестпрограмму (см. врез на стр. 12), Сечин именно так защищал весной дивиденды. В 2015 г. «Роснефтегаз» расширил инвестпрограмму, знает федеральный чиновник, и не известно, что в ней.

Проекты в Калининграде – мелочь в сравнении с капитальными затратами нефтяных компаний, говорит Сергей Вахрамеев из GL Asset Management, смысл «Роснефтегаза» не совсем понятен. В 2013 г. (последние данные холдинга) в «Роснефтегазе» было 11 сотрудников.

В 2016 г. «Роснефтегаз» отдал бюджету 35 млрд руб., а получил 107 млрд дивидендов. Предстоит изъять у «Роснефтегаза» 700 млрд руб. от продажи 19,5% «Роснефти», замечает чиновник. Это черная дыра, которая живет по своим правилам, возмущен федеральный чиновник: «Почему «Роснефтегаз» не отвечает на письма собственника, а шлет все Путину, будто он собственник, непонятно».

Чиновникам не удается оценить и дивиденды «Роснефти». В сентябре Росимущество попросило госкомпании к 14 октября дать прогноз прибыли и дивидендов на 2017–2019 гг. «Роснефть» дала данные только за 2015 г. В письме Пристанскову от 12 октября вице-президент «Роснефти» Павел Федоров объясняет почему: есть два объективных обстоятельства. В обоих виновато правительство.

Первое – интеграция «Башнефти»: «Роснефть» приобрела ее по распоряжению правительства, пишет Федоров; второе – значительная неопределенность в налоговом и таможенно-тарифном регулировании нефтегазовой отрасли до 2019 г. Федоров просит предоставить бюджетные и налоговые сценарии. Представитель Росимущества говорит, что эта просьба переслана Минэкономразвития и Минфину. Минфин ответил, что все данные размещены на его сайте, рассказывает чиновник. «Роснефть» отказалась комментировать переписку.

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» обсуждались на слушаниях в Думе 10 октября, «Роснефть» уже могла бы знать основные положения. Минфин считает, что нефтяники должны платить больше, параметры известны, любой аналитик может влияние посчитать, удивляется Вахрамеев.

В «Основных направлениях...» Минфин предлагал либо просто повысить НДПИ, либо завершить налоговый маневр (повысить НДПИ и обнулить пошлины). Минфин просили убрать упоминание о маневре из «Основных направлений...», но от самой идеи Минфин не отказался, уверяют в министерстве. Обнуление пошлин сильно снизит маржу нефтепереработки, прежде всего «Роснефти», беспокоится высокопоставленный чиновник.

Минфин вообще борется за дивиденды, чтобы госкомпании – не только «Роснефтегаз» – не получали исключений, замечает чиновник.

«Ведомости» опросили и другие госкомпании, предоставили ли они прогноз дивидендов. Все, кроме «Россетей», отказались от комментариев. Представитель «Россетей» сообщил, что прогноз в Росимущество с учетом прогноза Минэкономразвития направлен.

В подготовке статьи участвовал Иван Песчинский