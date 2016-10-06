Минфин надеется извлечь промежуточные дивиденды из «Роснефтегаза»

В проекте поправок в закон о бюджете на 2016 г. не заложены дополнительные промежуточные дивиденды от «Роснефтегаза». Это следует из пояснительной записки к проекту, с которой ознакомились «Ведомости».

Изъятие промежуточных дивидендов у госхолдинга, через который государство владеет «Роснефтью», частью «Газпрома» и «Интер РАО», обсуждалось чиновниками с весны. Это позволило бы бюджету получить уже в этом году перечисленные самому «Роснефтегазу» дивиденды от «Роснефти» и «Газпрома» по прибыли за 2015 г. В правительстве по-прежнему обсуждается эта идея, хотя действительно эти доходы не записаны еще в поправках, говорит федеральный чиновник. Решения пока нет, знает чиновник Минэкономразвития: вопрос прорабатывается. По словам первого чиновника, оно может быть принято в четверг на совещании по бюджету в правительстве. Некоторые компании могут выплачивать промежуточные дивиденды и, наверное, в каком-то случае это было бы правильно, говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Министр финансов Антон Силуанов ждет их также от госбанков (см. врез).

Деньги от госбанков ВТБ придется выплатить промежуточные дивиденды уже в 2016 г.: Минфин рассчитывает, что до нового года в бюджет поступят выплаты от него и других банков, заявлял министр финансов Антон Силуанов. Прибыль ВТБ этого года, исходя из прогноза президента банка Андрея Костина, может составить 50 млрд руб., за семь месяцев по МСФО она составила 17,8 млрд руб. Помимо ВТБ заплатить промежуточные дивиденды должен был и Газпромбанк, следует из слов замминистра финансов Алексея Моисеева (цитата по «Интерфаксу»).

Из-за того что государство владеет своими крупнейшими нефтегазовыми активами через посредника, бюджет получает дивиденды от них с опозданием и не полностью (часть остается у госхолдинга). Если не будет решения о промежуточных выплатах, то полученные в этом году дивиденды «Роснефтегаз» передаст бюджету только в 2017 г. по итогам своей прибыли за 2016 г.

Весной правительство решило повысить выплаты дивидендов крупнейших госкомпаний – с 25 до 50% от чистой прибыли за 2015 г. по той отчетности (МСФО или РСБУ), где она больше. Но госкомпаниям удалось сэкономить на дивидендах. Так, «Роснефтегаз» заплатил только 36 млрд руб. – 50% прибыли, уменьшенной на бумажные доходы. Как следует из пояснительной записки, доходы бюджета от дивидендов госкомпаний выросли не на 150 млрд руб., как планировалось, а всего на 49,6 млрд, в том числе от «Роснефтегаза» – на 20 млрд (см. график).

В этом году «Роснефтегаз» получил около 107 млрд руб. дивидендов – 86,6 млрд от «Роснефти», 20,5 млрд от «Газпрома» и еще 514 млн от «Интер РАО». Сейчас в правительстве с подачи Минфина обсуждается возможность полностью изъять дивиденды госкомпаний у «Роснефтегаза», но решение еще не принято. Об этом писал «Интерфакс» и подтвердили представители Минэнерго и Минэкономразвития.

Суммы небольшие и, если не удастся их изъять сейчас, трагедии не произойдет – деньги поступят в следующем году, говорит федеральный чиновник. Но это дело принципа, продолжает он: государство движется к тому, чтобы максимально и быстро изымать дивиденды у этого посредника.

Бюджет постоянно борется за дивиденды «Роснефтегаза», председателем совета директоров которого является главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. На конец прошлого года на счетах «Роснефтегаза» могло скопиться более 135 млрд руб., по расчетам «Ведомостей» (на конец 2014 г. – 85,8 млрд руб., за год сумма увеличилась на 79,1 млрд, 30 млрд ушло государству). Минфин рассчитывает получить в этом году от «Роснефтегаза» деньги и от ожидаемой продажи 19,5% «Роснефти» – 700 млрд руб. Это 78% от ожидаемых Минфином дополнительных ненефтегазовых доходов в этом году. Без них дефицит бюджета составит не заложенные в проекте поправок 3,7% ВВП, а 4,5%.

Обсуждалось также получение промежуточных дивидендов и от других госкомпаний – РЖД, «Транснефти» и «Совкомфлота». По этим госкомпаниям решение не принято и вряд ли будет, говорит федеральный чиновник.