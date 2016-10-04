Минфин намерен забрать у «Роснефтегаза» все дивиденды

Минфин подготовил проект распоряжения, согласно которому «Роснефтегаз» (РНГ) будет обязан перечислять дивиденды в бюджет в размере не менее того, чем он сам получил от принадлежащих ему акций «Роснефти» и «Газпрома». Все доходы от продажи «Роснефти» «Роснефтегаз» также должен перечислять в бюджет. Об этом написало агентство нефтяной информации (АНИ) со ссылкой на источник в Минэнерго. Если чистая прибыль холдинга окажется ниже полученных дивидендов, ему предлагается заплатить необходимую сумму из нераспределенной прибыли.

Представитель Минэнерго подтвердил получение такого предложения: «Прорабатываем в соответствии с поручением правительства». То же самое сказали и в Минэкономразвития.

«Роснефтегаз» пока на запрос «Ведомостей» не ответил.

«Роснефтегаз» считается среди чиновников «кубышкой» гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина (который также возглавляет совет директоров «Роснефтегаза»). Минфин ведет перманентную борьбу с РНГ за изъятие всех средств – по сути то, что причитается бюджету, оседает на счетах холдинга.

Сложная структура владения «Роснефтью» и «Газпромом» в виде РНГ сильно сокращает возможные поступления дивидендов в бюджет. РНГ - это такой посредник, который оставляет себе половину доходов, объясняет федеральный чиновник. Раньше «Роснефтегаз», как и все госкомпании, платил 25% дивидендов от прибыли. В этом году он заплатил 50% по МСФО – получается, только половину от возможных дивидендов, хотя повышение планки с 25% до 50% принесло дополнительные 20,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к поправкам в бюджет 2016 г. Но это еще не все: по итогам 2015 г. «Роснефтегаз» получил чистую прибыль в размере 149,4 млрд руб., от дивидендов – около 106,8 млрд руб. (от «Роснефти», «Интер РАО» и «Газпрома»), а сам на дивиденды отправил только 36 млрд руб. Холдингу удалось уменьшить фактическую сумму – при определении дивидендов он не взял в расчет доходы от переоценки депозитов и акций. После корректировок на «бумажные» статьи прибыль уменьшилась до 72,1 млрд руб., в итоге по факту РНГ заплатила всего 24% от всей своей чистой прибыли.

Сколько сейчас на счетах у «Роснефтегаза», холдингом не раскрывается. Но известно, что на конец 2014 г. на его счетах было 85,8 млрд руб. (следует из отчета по РСБУ). В 2015 г. «Роснефтегаз» должен был получить еще 79,1 млрд руб. в виде дивидендов, 30 млрд он отправил на дивиденды сам. Таким образом, у него должно было остаться еще 49,1 млрд руб., кроме того, РНГ получил чистую прибыль в размере 149,4 млрд руб. В 2016 г. после выплаты дивидендов в бюджет у «Роснефтегаза» осталось 70,8 млрд руб.

Чиновники Минфина не понимают, зачем РНГ деньги в таком объеме. «Роснефтегаз» финансирует проект по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области. Оператор проекта (строительство не менее 896 МВт дополнительных мощностей) – «Интер РАО». На конец 2014 г. стоимость генерации Калининградской области оценивалась в 60 млрд руб., а сетевое хозяйство – еще в 35 млрд. Проект находится только на первой стадии, еще даже не закупалось оборудование, но финансирование уже идет, хотя пока это небольшие суммы, говорил представитель «Интер РАО». Еще «Роснефтегазу» нужны деньги на судостроительный комплекс «Звезда», Сечин просил деньги на этот проект из фонда национального благосостояния, затем было принято решение финансировать его из «Роснефтегаза». Сечин упоминал этот проект в письме президенту Владимиру Путину, в котором просил снизить планку по дивидендам для РНГ.

На конец 2014 г. инвестиционная деятельность «Роснефтегаза», согласно отчетности, сводилась к размещению депозитов в банках, говорил аналитик UBS Максим Мошков.