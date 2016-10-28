«Роснефть» выкупит собственные акции для перепродажи

Приватизация Роснефти», скорее всего, пройдет в виде выкупа «Роснефтью» собственных акций, однако это будет лишь промежуточный этап: компанию обяжут продать эти акции в кратчайшие сроки – уже в I квартале 2017 г. Об этом рассказал информагентствам чиновник финансово-экономического блока правительства, пишут ТАСС и «Интерфакс». Информацию подтвердил «Ведомостям» другой федеральный чиновник.

Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался от комментариев. «Если выкуп своих акций "Роснефтью" состоится, то мы будем ожидать дальнейшую продажу акций инвестору в наиболее подходящий временной период», – говорит представитель Минэкономразвития. Представитель «Роснефти» не стал пояснять, насколько реально продать акции сторонним инвесторам в такой короткий срок.

Вся эта операция нужна, чтобы сверстать бюджет, не превысив планируемый дефицит: 706 млрд руб. поступят в бюджет через «Роснефтегаз», а значит, будут учтены как доходы бюджета. Без них придется брать деньги из резервного фонда. Все процедуры по подготовке «Роснефти» к продаже завершатся только в начале декабря, говорил ранее министр экномического развития Алексей Улюкаев. «Весь график выстроен с тем, чтобы до 31 декабря деньги в бюджет получить, для того чтобы выполнить все макропараметры; в случае, если вдруг по процедуре не получается, нам деньги отдаст «Роснефть», получит на баланс акции и передаст их потом», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на чиновника. Обязательный срок – I квартал, подчеркнул он: «Мы эту всю операцию проводим под реальных инвесторов».

Также «Интерфакс» сообщил о возможной продаже дополнительно 10% «Роснефти» в следующем году. «Если будет необходимость, то к вопросу о продаже других долей "Роснефти" вернутся», – комментирует представитель Минэкономразвития.

О том, что «Роснефть» может выкупить собственные акции, впервые в своем пресс-релизе сообщил фонд «Энергия», один из претендентов на «Башнефть». Вскоре стало понятно, что «Роснефть» может стать единственным кандидатом – у нее на счетах $20 млрд (аванс от китайцев и выручка от продажи активов), деньги можно быстро перевести в бюджет, а переговоры с другими инвесторами могут затянуться. Но президент Владимир Путин уже соглашался, что это не совсем настоящая приватизация: «Если рынок будет низкий и нам не удастся договориться, то мы не исключаем этого шага, но как предварительного».

Если «Роснефть выкупает акции на себя, то, по закону, она должна будет продать или погасить эти акции, но только в течение года. Если «Роснефти» дают такой жесткий месячный срок для перепродажи, скорей всего, уже есть договоренности по продаже конкретным инвесторам, полагает аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук. До сих пор основными претендентами считались китайская CNPC и индийская ONGC – они летом заявляли о своем интересе. Представитель ONGC не ответил на запрос «Ведомостей», а представитель CNPC сказал, что «интерес компании к приватизации «Роснефти» зависит от ее условий». Но со всеми претендентами есть сложности, говорит федеральный чиновник: индусы уже потратились на покупку российских активов, а китайцев может не устроить уровень участия, который они получат в компании. Ранее председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что его компания хотела бы получить право участия в управлении «Роснефтью». Пакет в 19,5% позволяет CNPC гарантированно провести в совет директоров одного своего кандидата (нужна доля свыше 11,1%).

Не исключена и продажа и консорциуму инвесторов, тех же CNPC и ONGC, говорит чиновник, участвущий в приватизации. 706 млрд руб. на двоих - совсем небольшая сумма, соглашается Полищук. Один из участников обсуждения схемы в правительстве говорит, что возможна продажа акций и западным ивестфондам – Blackrock, Blackstone и пр.

Небольшие пакеты могут их заинтересовать, согласен Полищук. Санкции США и Европы запрещают «Роснефти» привлекать новые деньги в капитал, продажа акций государством не попадает под санкции, но и продажа своих акций самой «Роснефтью» также не противоречит санкциям – они распространяются только на новую эмиссию, а не на старые выпуски, объясняет он.

Правильно в ближайшие сроки перепродать акции инвесторам, считает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев: «Перепродажа акций «Роснефти» – по сути спекуляция, если пройдет большой срок, возникает риск, что акции будут перепроданы с убытком - в том случае, если упадет цена на нефть».