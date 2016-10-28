Акционер «Юлмарта» Костыгин добился ареста имущества партнера на 0,5 млрд рублей

По иску совладельца крупного онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина приставы арестовали имущество на 555,3 млн руб. другого акционера компании Михаила Васинкевича, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомились «Ведомости». Информацию об этом также подтвердил Костыгин.

Пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу подтвердила, что возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу, выданному Дзержинским районным судом, и наложен арест на имущество Васинкевича на 555,3 млн руб. Причина – иск от Костыгина, поданный в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 20 октября. На сайте суда есть информация о таком иске.

Иск связан с кредитным соглашением «Юлмарта» и Газпромбанка от 2014 г., сказано в исковом заявлении (с ним «Ведомости» также ознакомились). По этому кредитному соглашению банк мог предоставить до 1 млрд руб. онлайн-ритейлеру до весны 2017 г. на пополнение оборотных средств и погашение текущей задолженности «Юлмарта» по кредитам. По словам Костыгина, он вместе с Васинкевичем выступали поручителями по этому кредиту перед Газпромбанком. В преддверии IV квартала наступило погашение кредита, компании было тяжело выплачивать эту сумму, рассказал Костыгин: «И банк с меня списал эти деньги. Я обратился к Васинкевичу с просьбой в этом процессе поучаствовать, он мне ничего не ответил, и я был вынужден обратиться в суд», - изложил он свою версию событий. По словам Костыгина, сумма, о взыскании которой с партнера по бизнесу он ходатайствовал, совпадет с суммой, на которую наложен обеспечительный арест.

«Юлмарт» был крупнейшим российским онлайн-ритейлером в России по итогам 2015 г., по данным рейтинга Data Insight и Ruward. Тогда онлайн-продажи ритейлера эксперты оценили в 36,8 млрд руб. Сама компания сообщала, что ее оборот с НДС за год с учетом «дочек» No Limit Electronics и Dream Industries - 62,7 млрд руб. (+11% год к году).

Помощь в переговорах Для решения акционерного конфликта «Юлмарте» Васинкевич привлек A1, рассказал ранее «Ведомостям» Костыгин. По его словам, два сотрудника А1 появились 27 октября на совете директоров компании. По мнению Костыгина, они «представляют интересы Васенкевича и консультируют его». «По состоянию на сегодня [27 октября. – «Ведомости»], в состав директоров зарегистрированной на Мальте компании Ulmart Holdings действительно входят два сотрудника A1. Это Артём Артюхов и Алан Байрамкулов», – заявлял представитель «Юлмарта». Однако утверждать, что они представляют интересы А1 или каких-либо иных компаний или частных лиц, неправильно, подчеркнул он. А1 сотрудничает с Donna Union Foundation, миноритарием «Юлмарт», сообщил представитель А1: «Рекомендованные А1 лица получили право принимать участие в работе совета директоров, обсуждают выносимые вопросы в интересах представляемого акционера и группы в целом». Владельцами Donna считаются Алексей Никитин и Васинкевич, по данным «Коммерсанта». Васинкевич это не комментирует; получить комментарий Никитина не удалось.

В марте 2016 г. «Коммерсантъ» сообщал об уходе из компании одного из ее основателей Алексея Никитина: он продаст 20% материнской Ulmart Holding партнеру по проект Васинкевичу. После завершения сделки 46% Ulmart Holding будут принадлежать структуре Васинкевича, а 28 и 26% — бывшим совладельцам «Ленты» Костыгину и Августу Мейеру.

В сентябре два источника RNS сообщали, что совладельцы «Юлмарт» Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали иск в Международный арбитраж Лондона (LCIA) против партнеров по бизнесу – мажоритарных акционеров компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. По данным агентства, Никитин и Васинкевич в суде требовали обязать партнеров выкупить их доли в компании по определенной цене, которая ответчикам казалась завышенной. В начале октября Костыгин, его партнер и совладелец «Юлмарта» Август Мейер и Васинкевич совместно заявили, что намерены сотрудничать; судебных процессов между акционерами нет, уверял тогда первый заместитель председателя совета директоров «Юлмарта» Сергей Фатеев.

Васинкевич отказался от комментариев; пресс-служба Газпромбанка не ответила на запрос.