У «Норильского никеля» рекордно падает производство

За девять месяцев 2016 г. крупнейший в мире производитель никеля – «Норильский никель» выпустил из собственной руды всего 143 981 т никеля. Общее производство металла, включающее переработку руды сторонних поставщиков, с начала года составило 177 357 т, следует из данных компании. Компания понизила прогноз по производству никеля из собственной руды на 6–8%. Теперь «Норникель» планирует произвести из собственной руды 195 000–200 000 т металла вместо первоначальных 212 000 т. Это наименьшее значение как минимум с 2004 г. (см. график).

Падение производства никеля из собственной руды компания объясняет полной остановкой Никелевого завода в Норильске. Он был полностью остановлен в этом году, а до того производил 120 000 т никеля в год. Кроме того, продолжаются пусконаладочные работы на Талнахской обогатительной фабрике. Ее мощность до модернизации была 7,5 млн т руды в год, а после планируется 10,2 млн т.

«Фабрика уже сейчас практически вышла на проектные параметры», – передал через пресс-службу первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дьяченко. «Отладка оборудования и новых технологических процессов Талнахской фабрики будет завершена к концу первого полугодия 2017 г., после чего фабрика выйдет на проектные параметры», – добавил топ-менеджер. В этом году часть добытой руды компания «складировала и не включала в процесс переработки». Сколько руды осталось на складах, Дьяченко не сказал.

Сейчас у «Норникеля» две площадки по производству никелевого концентрата – Норильская и Талнахская обогатительные фабрики. Далее он переплавляется в файнштейн на Надеждинском заводе (рядом с Норильском, мощность – 2,4 млн т), который затем перерабатывается в никель в Мончегорске (Кольский полуостров, мощность – 165 000 т) и на финской Harjavalta (65 000 т, на ней компания до 2013 г. перерабатывала в основном руду с ботсванских активов).

Если «Норникель» не произведет в 2016 г. 6000–10 000 т никеля, то недополучит всего $60–100 млн выручки, отмечает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Выручка «Норникеля» за первое полугодие 2016 г. снизилась на 22% до $3,5 млрд. «Падение производства вызвано проблемами в пусконаладочных работах на Талнахской фабрике и накапливающимися запасами при поставках сырья на Harjavalta», – указывает он. Эти риски «были известны заранее, но не были учтены в изначальном прогнозе производства», досадует Сосновский.

У «Норникеля» упало производство не только никеля, но также меди и палладия на 4% (до 264 047 т и 1,9 млн унций соответственно), а также платины на 5% (до 489 000 унций), следует из сообщения компании. «Норникель» объясняет это низким содержанием ценных металлов в перерабатываемом сырье, а также реконфигурацией производственных мощностей.

От производства никеля и меди компания получает почти две трети выручки – $2,1 млрд в первом полугодии 2016 г. Падение производства может привести к сокращению выручки «Норникеля» более чем на 10%, считает аналитик АКРА Максим Худалов. Впрочем, консенсус-прогноз Bloomberg на 2016 г. предполагает снижение выручки на 4,7% до $8,1 млрд. Из-за снижения выручки может упасть и EBITDA ниже прогноза ($3,6 млрд по консенсусу Bloomberg за 2016 г.), считает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. А EBITDA и уровень долговой нагрузки – ключевые показатели при расчете дивидендов компании, которая по уточненному акционерному соглашению должна платить более 30% EBITDA при долговой нагрузке не более 2,2 этих показателей, говорит эксперт. Вряд ли акционеры получат по итогам 2016 г. меньше дивидендов, чем это предполагает акционерное соглашение, считает Бит-Аврагим.

Падение производства не сильно отразится на финансовых показателях «Норникеля», считает Сосновский. Но вкупе с подвисшей продажей африканской Nkomati и укрепившимся рублем оно может отрицательно повлиять на свободный денежный поток компании, полагает он.

В 2017 г. «Норникель» планирует произвести 215 000–220 000 т никеля, говорит Дьяченко. Компания рассчитывает увеличить производство руды за счет разработки талнахских и кольских месторождений, а также строительства новых мощностей на рудниках Скалистом, Таймырском, Комсомольском и Октябрьском, передал Дьяченко.