Ozon и «Аптечная сеть 36,6» вместе займутся продажей лекарств

Аптечная сеть 36,6» (развивает сети «36,6», «Горздрав» и др., всего 1740 аптек) и интернет-ритейлер Ozon.ru будут совместно продавать лекарства в интернете, сообщила аптечная компания.

Для этого на первом этапе, который заработает до конца 2016 г., обе компании составят и разместят на своих сайтах список лекарств и медицинских товаров, которые можно будет забрать и оплатить в любой из аптек сети. В дальнейшем, если будут сняты законодательные ограничения дистанционной торговли лекарствами в России, заработает сервис курьерской доставки лекарств, говорится в сообщении аптек «36,6».

Представитель Ozon Мария Назамутдинова подтвердила соглашение с аптеками. По ее словам, продавцом будет «36,6», а Ozon предоставит площадку для оформления заказа и получит комиссию, ее размер Назамутдинова не раскрыла.

Лекарства могут составить 1 процентный пункт валового оборота Ozon за 2017 г., добавила собеседница «Ведомостей». Эта цифра будет выше при изменениях в законодательстве, уточняет Назамутдинова. За 2016 г. компания Ozon ожидает роста выручки на 20% год к году; в 2015 г. оборот компании составил 15 млрд руб.

Поправки в российское законодательство, которые бы разрешили продавать лекарства дистанционно, Минздрав разработал и опубликовал для общественного обсуждения в конце 2015 г. по поручению вице-премьера Ольги Голодец. По данным федерального портала проектов нормативных актов, поправки прошли оценку регулирующего воздействия и могут вступить в силу с января 2017 г. «36,6» и Ozon решили создать совместный проект в расчете, что поправки будут одобрены летом 2017 г., говорит пресс-секретарь «Аптечной сети 36,6» Алексей Киселев-Романов.

У аптек «36,6», «Горздрав», А5 на сайтах уже работает предзаказ. Но доля продаж препаратов по предзаказу в выручке аптечной группы невелика, отметил Киселев-Романов. Если заработают поправки, разрешающие дистанционно продавать лекарства, показатель будет намного выше, надеется он.

По итогам 2016 г. на покупки лекарств по предзаказу придется около 7% розничного фармрынка, который составил около 700 млрд руб., оценивает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк; в 2015 г. эта доля также была около 7%. Крупнейшая сеть по продажам лекарств по предзаказу – «Аптека.ру», принадлежащая «Катрену», за ней идут сети «Аптека форте» и «Живика» (ГК «Протек»), по данным партнера Data Insight Бориса Овчинникова.

При этом в целом продажи лекарств в аптеках падают: за первое полугодие они упали на 3,8% до 371,1 млрд руб., в упаковках падение составило 8,2% (данные DSM Group).