Совет директоров «Трансаэро» обсудит восстановление работы авиакомпании

Совет директоров ОАО «АК "Трансаэро"» 4-11 ноября рассмотрит программу восстановления основной деятельности компании. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Заседание совета пройдет путем заочного голосования. Также совет рассмотрит итоги деятельности компании за девять месяцев 2016 г.

Минэнерго рекомендовало «Газпром нефти», «Роснефти» и «Лукойлу» с января по апрель 2017 г. в первую очередь поставлять бензин на российский рынок «с целью бесперебойного снабжения топливом Московского региона», сообщил представитель министерства. На этот период намечен ремонт Московского НПЗ (МНПЗ, принадлежит «Газпром нефти»). Также Минэнерго рекомендовало «Славнефти» перенести ремонт Ярославского НПЗ с 1 марта 2017 г. на 15 апреля 2017 г.

«Трансаэро» была второй авиакомпанией в России. В 2015 г. она не смогла обслуживать долги по лизинговым обязательствам на общую сумму порядка 250 млрд руб. С 26 октября 2015 г. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. Руководитель агентства Александр Нерадько говорил, что аннулированный сертификат не подлежит восстановлению. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску Сбербанка от 16 декабря 2015 г. на полгода ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

В июне 2016 г. представитель «Трансаэро» заявил, что рассматриваются возможности перезапуска «Трансаэро» или создания новой авиакомпании. Ссылаясь на мировую практику, он объяснил, что перезапуск компании, реструктуризация кредитов и их конвертация в акции – практически единственный шанс для кредиторов вернуть свои деньги.

В сентябре 2016 г. министр транспорта Максим Соколов заявил, что возродить «Трансаэро» невозможно в принципе. Он, как ранее Нерадько, сослался на невозможность восстановления сертификата эксплуатанта. Министр теоретически допускает, что на базе части авиапарка компании можно создать нового перевозчика - «чьими-то усилиями» или за счёт консолидации различных компаний.

Основными владельцами «Трансаэро» были Ольга и Александр Плешаковы. К концу марта, когда Плешаков получил пакет жены, у него было 59,48% акций. Источник в авиакомпании летом говорил «Ведомостям», что бизнес-моделей нового перевозчика придумано несколько, они дорабатываются для демонстрации банкам-кредиторам, конкретных сроков на тот момент не было, это были идеи менеджмента, а не владельцев компании. «Предполагается, что часть долгов будет конвертирована в акции или банки-кредиторы станут акционерами новой авиакомпании и выдадут средства на начало операционной деятельности, примерная сумма для старта – 6 млрд руб.», – говорил он. Долг «Трансаэро» перед банками составлял на конец июня около 90 млрд руб. Какую часть авиакомпания предлагала конвертировать, как организовать график погашения оставшейся суммы, собеседник издания не говорил.

«Договориться со всеми банками перезапустить «Трансаэро» не получится – их слишком много, плюс у авиакомпании операционные долги, за топливо и аэропортовое обслуживание – это свыше 15 млрд руб.», – сомневался тогда же крупный кредитор «Трансаэро».

Последняя новость на сайте компании датируется 26 сентября 2016 г. Пресс-служба «Трансаэро» сообщает, что совет директоров компании 23 сентября избрал своим председателем Александра Плешакова, избрал правление из пяти человек и избрал председателем правления Александра Бурдина.