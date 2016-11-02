ФАС возбудила дела против «Сибура» и «дочки» «Газпрома»

ФАС возбудила дела в отношении «Сибур холдинга» и «Газпром газэнергосети», сообщила сегодня пресс-служба ведомства. По мнению ФАС, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), а также изъяли этого товара из обращения в период с мая по сентябрь 2016 г.

«Дело возбуждено по результатам рассмотрения многочисленных обращений физических и юридических лиц на необоснованное повышение цен на розничном и оптовом рынках сжиженного углеводородного газа, а также анализа информации биржевых площадок и мониторинга цен на СУГ, - приводятся в сообщении слова начальника управления ТЭК ФАС Дмитрия Махонина. - Проблемы на рынке СУГ были вызваны его разбалансировкой, а именно применением при формировании цены несуществующего индикатора, а также снижением поставки СУГ на внутренний рынок при одновременном увеличении объемов отгрузки на экспорт. В рамках рассмотрения дела будет детально исследован этот рынок и в случае установления нарушения применены меры антимонопольного реагирования».

«Сибур» и «Газпром газэнергосеть» занимают доминирующее положение на оптовом рынке СУГ, используемого для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива на территории России, указано в пресс-релизе.

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По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), с начала мая цены на СУГ как на биржевом, так и на внебиржевом рынке выросли практически втрое, сообщал «Интерфакс». На 16 сентября национальный индекс биржевых цен на СУГ (отражает среднюю стоимость СУГ на внутреннем рынке России) составил 22 827 руб./т, внебиржевых цен — 19 551 руб./т против 8076 руб./т и 8678 руб./т соответственно. В середине сентября ФАС обещала проверить рост цен.