ММК рассчитывает на $1 млрд чистой прибыли за 2016 год

В 2016 г. чистая прибыль ММК может превысить $1 млрд. Это рекорд с 2008 г., но высоких дивидендов инвесторам ждать не стоит

ММК за 2016 г. может получить $1 млрд чистой прибыли, рассказали два источника ТАСС в компании и подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к ММК. Такой чистой прибыли компания не видела с 2008 г. (см. график). Представитель ММК это комментировать не стал.

Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что чистая прибыль ММК по итогам года будет $814 млн (лучший прогноз дал VTB Capital – $1,2 млрд, по прогнозу Сбербанка – $480 млн), при этом выручка по консенсус-прогнозу должна составить $5,5 млрд, а EBITDA – $1,5 млрд. В том, что прибыль за 2016 г. будет выше $1 млрд, уверен и начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский. «В первом полугодии ММК заработал $486 млн чистой прибыли. Операционные результаты за III квартал сопоставимы со II кварталом, а цены на продукцию ММК в среднем выросли на 5%. И хотя в IV квартале Магнитка будет покупать уголь по более высокой цене (с начала года он подорожал более чем в 2 раза), это несущественно отразится на финансовых показателях», – считает Кумановский.

Дополнительный доход ММК может принести продажа акций австралийской Fortescue. На телеконференции по итогам первого полугодия ММК обещал полностью продать долю к октябрю. Сделала компания это или нет, ее представитель не говорит. На начало года ММК владел примерно 5% Fortescue, в апреле бывший заместитель гендиректора по финансам Сергей Сулимов говорил, что за I квартал продано около 2%. На конец II квартала продажа Fortescue обеспечила Магнитке $77 млн EBITDA, сообщалось в отчете. Вчера Fortescue стоила $12,5 млрд, а три месяца назад – $10,8 млрд. Если к концу III квартала ММК продал все 5% акций Fortescue, то мог выручить за них примерно $300–400 млн, подсчитал старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов.

При этом ММК активно снижает долг – на конец первого полугодия он был $1,6 млрд, $890 млн из которых компания намерена была погасить в 2016 г. Сохранил эти планы ММК или нет, представитель не комментирует. Ко II кварталу 2017 г. компания должна определиться, что делать с излишней ликвидностью, рассказывал в сентябре собеседник, близкий к ММК. По консенсус-прогнозу Bloomberg, свободный денежный поток компании в 2016 г. будет $838 млн. В конце августа совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику – отдавать акционерам не менее 30% свободного денежного потока. С учетом конъюнктуры рынка и стабильного денежного потока дивиденды ММК выглядят скромно, особенно на фоне конкурентов, которые начинают выплачивать акционерам весь свободный денежный поток, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Доходность по дивидендам ММК – около 3%, сказал Кумановский. Для сравнения: у «Северстали» – 5,4%, у НЛМК – около 3%.

Капвложения ММК тоже консервативны – до 2026 г. он намерен тратить по $400–600 млн на поддержание и развитие мощностей. Часть средств – 22 млрд руб., или $250 млн, – ММК инвестирует в строительство новой аглофабрики, которую запустит в 2019 г. Инвестиции в модернизацию первого передела (аглофабрику, строительство коксовой батареи и новой доменной печи) должны завершиться до 2023 г. и принести компании дополнительно $150–200 млн чистой прибыли в год, передал ТАСС слова основного акционера компании Виктора Рашникова.

В предыдущий кризис ММК активно инвестировал (по $2 млрд в год), тогда компания строила стан холодного проката – 2000 (капзатраты оценивала в $1,4 млрд) для производства автолиста. Сейчас компания не собирается наращивать производство конечной продукции, а добивается увеличения прибыли за счет снижения себестоимости продукции, говорит представитель ММК.