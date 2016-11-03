Китайская Fosun может купить долю в «Полюсе»

Источник «Ведомостей» подтверждает это, но говорит, что переговоры идут сложно

Polyus Gold ведет переговоры с китайской Fosun о продаже ей 25% плюс 1 акция в золотодобывающем «Полюсе», пишут «Коммерсант», «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на свои источники.

Собеседник «Ведомостей», близкий к компании, подтверждает это. А источник, близкий к одному из кредиторов «Полюса», знает о переговорах с китайской компанией, но говорит, что они идут сложно и Polyus Gold пока не запрашивала у банков разрешение на продажу доли в «Полюсе».

Блокирующий пакет источники «Коммерсанта» оценивают в $2 млрд. Однако сумма и размер пакета пока не определены окончательно, говорят собеседники Reuters. Вчера на Московской бирже 25% оценивались инвесторами в $3,4 млрд.

На прошлой неделе гендиректор «Полюса» Павел Грачев направил в одно из профильных ведомств письмо, в котором написал «о достигнутых инвестиционных договоренностях» с группой Fosun, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Руководство Fosun попросило организовать встречу с представителями правительств России и Китая на полях встречи глав правительств двух стран в Санкт-Петербурге 7 ноября и направило запрос в госкомитет по развитию и реформе КНР, писал Грачев.

Представитель «Полюса» воздержался от комментариев.

Сразу после открытия торгов на Московской бирже капитализация «Полюса» выросла на 4,4% до 867,9 млрд руб. ($13,6 млрд).

Fosun – крупнейший частный конгломират в Китае – агресивно скупает активы в Европе и рассматривает возможность инвестировать в российский рынок, в августе активно интересовался покупкой доли в банке Renaissance Capital, пишет Reuters.

Если продажа части пакета все-таки состоится, то банки поддержат ее, говорит собеседник, близкий к кредиторам Polyus Gold.

Polyus Gold нужно снижать долговую нагрузку. В конце прошлого года структуры владельца Polyus Gold Саида Керимова – Sacturino и Wandle Holdings взяли кредит у пула банков, организатором которого был ВТБ, на $5,5 млрд для выкупа у акционеров Polyus Gold их акций. Консолидация завершилась в декабре 2015 г., и компания провела делистинг с Лондонской биржи, общий долг самой Polyus Gold был $2,18 млрд, при этом на счетах было $2 млрд. В течение первого полугодия компания выкупила у структур Керимова Sacturino и Wandle Holdings 31,11% своих акций за $3,2 млрд и погасила их. А весной Polyus Gold получила $3,4 млрд, продав «Полюсу» 31,59% его акций. Сейчас чистый долг Polyus Gold – $2,9 млрд (общий – $4,8 млрд), а отношение чистого долга к EBITDA на конец II квартала составляло 2,5х.

Сейчас чистый долг Polyus Gold – $2,9 млрд (общий – $4,8 млрд). а отношение чистого долга к EBITDA на конец II квартала составляла 2,5х.