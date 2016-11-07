Тариф на прокачку нефти по трубе Заполярье – Пурпе может быть снижен вдвое

ФАС планирует утвердить тариф на прокачку нефти по магистральному нефтепроводу Заполярье – Пурпе в размере 399,1 руб. за 1 т, это на 42% ниже, чем предлагала «Транснефть» (692 руб./т), следует из проекта приказа ведомства, размещенного на сайте regulation.gov.ru. ФАС установила экономически обоснованный тариф на этом участке с учетом дополнительной выручки «Транснефти» на других направлениях, объяснил «Ведомостям» начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Нефть прокачивается по Заполярье – Пурпе, а после идет в ВСТО (трубопровод Восточная Сибирь – Тихий океан. – «Ведомости»). По этому направлению «Транснефть» получает дополнительную выручку (тариф на прокачку по ВСТО до порта Козьмино и в Китай – 2365,9 руб./т), которая позволит окупить и инвестиции в Заполярье – Пурпе, рассказал Махонин. По его словам, теперь тариф должно утвердить правление ФАС.

Нефтепровод Заполярье – Пурпе длиной 485 км и мощностью до 45 млн т строился как часть трубы Заполярье – Пурпе – Самотлор, чтобы соединить месторождения Ямала с ВСТО. Его стоимость оценивалась в 211,2 млрд руб. Запуск нефтепровода неоднократно переносился – компании пересматривали планы поставки нефти. Труба начнет работать с декабря 2016 г., говорил президент «Транснефти» Николай Токарев. «Транснефть» настаивала на высоком тарифе, чтобы быстрее окупить проект, следовало из объяснения Токарева. Компания рассчитывала, что стройка окупится за 19 лет, но нефтяники готовы поставить в трубу только половину запланированного, и теперь срок окупаемости вырос «далеко за 20 лет», объяснял топ-менеджер. ФАС рассчитывала тариф, исходя из актуальных скорректированных заявок компаний на прокачку, уточнил Махонин.

Предложенным «Транснефтью» тарифом были недовольны нефтяники – об этом они писали в Минэнерго («Интерфакс» цитировал документ в конце октября). Ставка в 692 руб./т противоречит условиям предварительных договоров и угрожает рентабельности добычи в Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края, убеждали «Газпром нефть», «Лукойл» и «Новатэк». В 2016 г. тариф на прокачку нефти по Заполярье – Пурпе от головной нефтеперекачивающей станции должен быть 231,31 руб./т, от нефтеперекачивающей – 163,4 руб./т, писали руководители компаний. Они предложили установить тариф на транспортировку нефти по Заполярье – Пурпе на уровне среднего по системе из расчета на 100 т/км. Это около 220 руб./т, оценивал аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин.

Махонин говорит, что ФАС считала экономически обоснованный тариф, только исходя из данных «Транснефти». Прежде ФСТ всегда устанавливала тарифы «Транснефти» примерно на том уровне, который просила компания, такого резкого несоответствия не было, вспоминает федеральный чиновник. Хотя Заполярье – Пурпе нехарактерный пример: «Транснефть» заставили построить трубу, а теперь оказалось, что такая мощность никому не нужна, добавляет он.

Транспортные затраты на экспорт нефти могут превысить операционные затраты на ее добычу в Западной Сибири, говорит Кокин. А снижение тарифа по Заполярье – Пурпе может сэкономить нефтяникам около 10% расходов на экспортную транспортировку нефти с месторождений, подключенных к трубе, говорит он. Представители «Транснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Новатэка» и «Роснефти» не ответили на вопросы.