Fosun поможет Керимову рассчитаться с долгами

Polyus Gold, принадлежащая сыну Сулеймана Керимова Саиду, может продать блокпакет «Полюса» конгломерату Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердили три источника «Ведомостей», близких к сторонам переговоров. Представитель «Полюса» от комментариев отказался, связаться с представителем Polyus Gold не удалось. Представители российского и шанхайского офисов Fosun не ответили на вопросы.

Fosun интересуется блокпакетом в «Полюсе», говорит один из источников «Ведомостей». Polyus Gold может продать Fosun 25% из принадлежащих ей акций «Полюса» за $2,13 млрд, говорит другой собеседник «Ведомостей». На Московской бирже 25% «Полюса» в среду стоили 211,6 млрд руб. (или $3,3 млрд). Сумма сделки учитывает долг, который образовался у «Полюса» после обратного выкупа 34,1% своих акций – вскоре квазиказначейский пакет будет погашен, а кредиты все равно нужно будет обслуживать, объясняет источник, близкий к одной из сторон сделки. «Полюс», чтобы провести обратный выкуп, привлек в Сбербанке кредит на $2,5 млрд. Сейчас чистый долг Polyus Gold – $2,9 млрд. После погашения квазиказначейских акций пакет Fosun будет чуть больше блокирующего, подчеркивает собеседник. Переговоры могут быть завершены в конце этого – начале следующего года, говорит источник, близкий к одной из сторон переговоров. Покупателю потребуется одобрение комиссии по иностранным инвестициям, так как «Полюс» разрабатывает участки недр федерального значения, уточняет партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов.

«Полюс» Золотодобывающая компания

Акционер – Polyus Gold (95%).

Капитализация – 862 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $1,1 млрд,

Чистая прибыль – $499 млн.

Год назад «Полюс» вел переговоры с China Gold о совместной разработке огромного Наталкинского месторождения золота, впрочем, гендиректор «Полюса» Павел Грачев в интервью «Ведомостям» летом говорил, что вхождение China Gold в капитал «Полюса» не обсуждается. А возможность глобальной cделки M&A допускал, но не в ближайшей перспективе. Компания готовилась разместить на Московской бирже до 10% акций.

Сделка с Fosun поможет почти полностью погасить долг акционера, пишут в обзоре аналитики Raiffeisenbank (его цитирует «Интерфакс»), это снимет риск перевешивания нагрузки на сам «Полюс». В начале года подконтрольные Керимову-младшему Sacturino Limited и Wandle Holdings Limited привлекли в Сбербанке кредит на $6,178 млрд, свидетельствуют данные кипрского реестра. Деньги были нужны на рефинансирование кредита ВТБ на $5,5 млрд. Весной Polyus Gold заработала $3,4 млрд, продав «Полюсу» 31,59% его акций, позже она выкупила у Sacturino и Wandle 31,11% своих акций за $3,2 млрд и погасила их.