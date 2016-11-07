Давний партнер основателя «Магнита» Владимир Гордейчук продал половину пакета в ритейлере

Миноритарий «Магнита» и давний партнер его основателя, Сергея Галицкого, Владимир Гордейчук продал половину своего пакета в ритейлере. Чуть более чем за 1% он получил 11,4 млрд руб.

Миноритарный акционер крупнейшей российской розничной сети «Магнит» Владимир Гордейчук продал примерно половину своего пакета, сообщил International Financing Review (IFR; входит в Thomson Reuters). Ценовой диапазон составил 9500–9600 руб. за акцию «Магнита», по данным IFR, сделка была закрыта 4 ноября по нижней границе, продавец привлек 11,4 млрд руб. На закрытие торгов на Московской бирже акция «Магнита» стоила 10 360 руб., таким образом дисконт составил 8,3%.

Сбор заявок прошел в ускоренном режиме за один день, когда Россия отмечала государственный праздник День народного единства, объявленный выходным. Букраннером выступил UBS, пишет Bloomberg. По данным «Магнита», на конец сентября 2016 г. Гордейчуку принадлежали 2,3% «Магнита»; на протяжении последних лет он постепенно сокращал долю своего участия в компании: до IPO в 2006 г. у Гордейчука было 5,5% «Магнита».

Гордейчук, окончивший в 1988 г. Новороссийское инженерное морское училище по специальности «судоводитель», начал сотрудничать с Галицким еще в середине 1990-х гг., когда устроился в его дистрибуторскую компанию водителем. До этого он работал штурманом дальнего плавания, писал «Коммерсантъ» в 2006 г. Позднее Галицкий в одном из интервью говорил, что его сфера ответственности – общее видение, а оперативное руководство – на его партнере, Гордейчуке.

План продаж 1-1,5% примерно такой пакет компании основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий планирует в ближайшие несколько лет ежегодно продавать в рынок. Об этом предприниматель рассказывал в начале 2016 г. на встречах с аналитиками и инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Средства нужны Галицкому на финансирование личных проектов. На начало 2016 г. Галицкому напрямую принадлежало 38,7% акций «Магнита», а к концу сентября – 35,1%, по данным компании

В начале 2016 г. Гордейчук досрочно покинул должность гендиректора операционной компании ритейлера – АО «Тандер», но остался членом совета директоров «Магнита». Тогда два источника «Ведомостей» объясняли, что топ-менеджер решил уйти на пенсию.

Роль Гордейчука в управлении «Магнитом» снизилась, он уделяет ему намного меньше времени, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, Галицкий постоянно также постепенно снижает долю в компании (см. врез) и это абсолютно ожидаемое рынком событие, добавляет эксперт. Как правило, продажа пакета акций одним из основных акционеров или топ-менеджеров – негативный сигнал для рынка, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Но если акционер продает бумаги по личным причинам, это не будет долгосрочно влиять на котировки ритейлера, замечает Колупаева: скорее всего, в случае с продажей части пакета Гордейчука речь именно об этом. «Пример Галицкого, постепенно снижающего долю владения, хорошо известен инвесторам. Думаю, продажу части пакета Гордейчуком они воспримут похожим образом», – считает Колупаева.

Логика в продаже бумаг «Магнита» сейчас есть, полагает Бурмистров. Ситуация в российской экономике выглядит не очень радужно даже в долгосрочной перспективе, рост продовольственного рынка заметно замедлился, рассуждает он: «Хорошо, если оборот розничной торговли продовольственными товарами вырастет в 2016 г. на 3%, а на 2017–2019 гг. – на 4–5%». Расти так же быстро, как в прошлые годы, в ритейле практически никому не удастся даже при относительно стабильном курсе рубля, указывает Бурмистров, а инвесторы развивающихся рынков оценивают прежде всего темпы роста. По не зависящим от «Магнита» причинам его долларовая рыночная капитализация останется на текущем уровне, а вероятнее всего, она будет даже снижаться, говорит Бурмистров: оценка инвесторами российского рынка будет пересматриваться.

Кроме этого «Магнит» столкнулся с замедлением роста бизнеса на фоне стремительного роста его основного конкурента – «Пятерочки» X5 Retail Group. Изменения в «Магните», которых инвесторы ждали, происходят, хоть и с некоторым запаздыванием, напоминает Бурмистров. С октября все «магазины у дома» «Магнита» открываются в новом формате, обозначена стратегия по трансформации действующих объектов, остается решить проблемы в формате «гипермаркет» и обновить ассортимент, который пока сильно уступает «Пятерочке», особенно в крупных городах, перечислил Бурмистров.

Представитель «Магнита» от комментариев отказался. Связаться с Гордейчуком не удалось.